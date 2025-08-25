Giriş
    Burkina Faso, Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisineklerini bulup yok edecek

    Sıtma benzeri bulaşıcı hastalıkları taşımaları engellenecek şekilde genleri değiştirilen sivrisinekler, Burkina Faso'da hoş karşılanmadı. Burkina Faso yönetimi, bu sivrisinekleri yok etme kararı aldı.

    Burkina Faso, Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisineklerini bulup yok edecek Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda sağlık ile bağlantılı pek çok konuda fikir belirten, dahası bu fikirlerin tüm dünyada uygulamaya konulmasına da önayak olan Bill Gates'in öne sürdüğü projelerden biri de sivrisineklerin genetiğini değiştirmekti. Sıtma benzeri bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için sivrisineklerin genetiğini değiştirmeyi öneren Gates, bu yönde pek çok projeye sponsor oldu. Nitekim bu projeler artık sonuç vermeye de başlamış durumda. Daha geçtiğimiz ay, CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisi kullanılarak, sıtma taşıyan sivrisineklerin bulaştırıcılığının neredeyse sıfırlanabileceğini gösteren bir araştırma yayımlandı.

    Bu projelerde yapılan atılımlar bilim dünyası içinde heyecanla karşılanıyor olsa da bu heyecan herkes tarafından paylaşılmıyor. Özellikle bu projelerin odağında olan Afrika ülkelerinde yerel yönetimler, Bill Gates'in bu projesine epey mesafeli yaklaşıyor. Bu ülkelerden biri olan Burkina Faso, Gates'in desteklediği bilim projelerinin bir kısmını durdurma kararı aldı.

    Burkina Faso Devlet Başkanı Ibrahim Traoré, Bill Gates'in desteklediği Target Malaria programının ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurmasını emretti. Target Malaria programının genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri doğaya salmasını yasaklayan Traoré, ülkede bulunan tüm numunelerin de yok edilmesini istedi. Burkina Faso,bundan sonra tespit ettiği tüm numunelere el koyup yok edecek.

    Burkina Fasolu Yetkililer: Bu Proje Sıtmayı Daha Kötü Hâle Getirdi

    Burkina Faso'da 2019 yılında başlatılan Target Malaria programı, genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri kademeli olarak doğaya salıyordu. İlk olarak Bana bölgesinde başlayan proje, daha sonra farklı bölgelere de yayıldı. Laboratuvarda genetiği değiştirilen sivrisineklerin doğada çoğalıp kendi genlerini popülasyonun geri kalanına da yayacağı ve böylece bölgedeki sivrisineklerin sıtma yayma özelliklerini zamanla yitireceği açıklanmıştı. Ne var ki Ibrahim Traoré'nin bu hafta aldığı kararla birlikte bu proje yarıda kesilmiş oldu.

    ABD ve Fransa gibi Batılı ülkelerin Burkina Faso üzerindeki kontrolünü sınırlamak isteyen Ibrahim Traoré'nin 2022'de yönetime gelmesiyle birlikte, Burkina Faso'da Batılı ülkelere karşı bir direniş başladı. Şimdi Target Malaria programının durdurulması da aslında bu direnişin parçası. Batılı ülkelerin Afrika'daki faaliyetlerini pek iyi niyetli bulmayan Traoré ve destekçileri, Target Malaria'nın da faydadan çok zararı olduğunu savunuyor. Burkina Fasolu yetkililer, programın uygulamaya konulduğu bölgelerde sıtmanın azalmadığını, tam tersine artış eğilimi gösterdiğini söylüyor.

    Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinek programının tehlikeli olduğunu düşünenler Burkina Fasolularla sınırlı değil. Aslında Batı dünyasında da bu projelere şüpheyle yaklaşan isimler bulunuyor. Özellikle Gates'in kitleleri topluca aşılamak için sivrisinekleri kullanmak gibi fikirleri olması, bu şüpheleri daha da harlıyor. Bu yüzden Burkina Faso'ya ileride başka ülkelerin de katılması sürpriz olmayacaktır.

