COVID-19 salgınının topluma etkileri çevrim içi tartışılıyor

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Bir yılını dolduran koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi ve uzun vadede kalıcı olma ihtimali yüksek değişimlere neden oluyor. TÜBİTAK bünyesinde salgının mevcut ve gelecekteki etkileri masaya yatırılıyor.

5 salondan canlı yayın

Kısa süre içerisinde başlayacak olan etkinlik TÜBİTAK YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğin konusu ise kurum tarafından desteklenen ilgili projelerin ilk sonuçlarının tartışılması.

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COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler başlığı altında, salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasına, süreçlerin ve kaynakların daha etkin planlaması ve yönetilmesine yönelik toplam 97 projeye destek verildi.

Desteklenen projeler ile elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı etkinlik toplam 5 salondan yayınlanacak. Saat 10:00 itibariyle TÜBİTAK Başkanı Hasan MANDAL ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK Feza Gürsey Ana Salon’da açılışı yapacaklar. Toplam 2 gün sürecek etkinliğin programı ve kanal linki şu şekilde:

TÜBİTAK YouTube kanalı

TÜBİTAK Program Sayfası

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