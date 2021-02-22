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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    COVID-19 salgınının topluma etkileri çevrim içi tartışılıyor

    TÜBİTAK tarafından hazırlanan iki günlük sanal etkinlik kapsamında salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden tartışılması hedefleniyor.
    22 Şubat 2021, 02:30 (5 sa.)
    155
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    COVID-19 salgınının topluma etkileri çevrim içi tartışılıyor
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    Bir yılını dolduran koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi ve uzun vadede kalıcı olma ihtimali yüksek değişimlere neden oluyor. TÜBİTAK bünyesinde salgının mevcut ve gelecekteki etkileri masaya yatırılıyor.

    5 salondan canlı yayın

    Kısa süre içerisinde başlayacak olan etkinlik TÜBİTAK YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğin konusu ise kurum tarafından desteklenen ilgili projelerin ilk sonuçlarının tartışılması.

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    COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler başlığı altında, salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasına, süreçlerin ve kaynakların daha etkin planlaması ve yönetilmesine yönelik toplam 97 projeye destek verildi.

    Desteklenen projeler ile elde edilen bulguların, ulaşılan hedeflerin ve öngörülen katkıların paylaşılacağı etkinlik toplam 5 salondan yayınlanacak. Saat 10:00 itibariyle TÜBİTAK Başkanı Hasan MANDAL ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK Feza Gürsey Ana Salon’da açılışı yapacaklar. Toplam 2 gün sürecek etkinliğin programı ve kanal linki şu şekilde:

    TÜBİTAK YouTube kanalı

    TÜBİTAK Program Sayfası



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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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