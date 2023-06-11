BioNTech, Covid-19 aşısı nedeniyle mahkemeye çıkıyor: Yüzlerce tazminat talebi var!

- BioNTech aşısı sonrası beyin sisi ve kalp ritmi bozukluğu iddiası
- Yan etkiler mevcut
- BioNTech: Ürün bilgilerinde listelenenler dışında yan etki yok
- BioNTech suçlu bulunursa ne olacak?
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BioNTech aşısı sonrası beyin sisi ve kalp ritmi bozukluğu iddiası
Almanya'da uygulanan 224 milyon aşı dozunun yaklaşık dörtte üçünün BioNTech tarafından Pfizer ile iş birliği içinde üretildiği göz önüne alındığında, davaların büyük çoğunluğu aşılarda mRNA kullanımına öncülük eden BioNTech’e karşı açıldı. Almanya'daki davalar, BioNTech'in pandemi sırasında ün kazanmasından bu yana dünya çapında karşılaştığı en büyük tazminat talebini temsil ediyor.
Yan etkiler mevcut
Hakemli çalışmalar, Covid-19 aşılarının yan etkilerinin nadir olduğunu belirse de dört tip nörolojik komplikasyon ve miyokardit olarak bilinen bir kalp iltihabı da dahil olmak üzere yan etkilerin mevcut olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki ilgili haberde bu yan etkilere değinmiştik.
BioNTech: Ürün bilgilerinde listelenenler dışında yan etki yok
BioNTech suçlu bulunursa ne olacak?
BioNTech aleyhine verilecek bir kararın, aşı üreticilerini öngörülemeyen yan etkilere yol açmaları halinde yasal sorumluluktan büyük ölçüde koruyan ve bunun yerine ulusal hükümetleri sorumlu tutan AB kanunları nedeniyle firma, doğrudan ciddi bir mali zarar yaşamayacak.
Yine de şirket, artan dava yüküyle başa çıkmak için ekstra hukuk firmaları kullanmak zorunda kaldı ve kalmaya de devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte BioNTech, davaların önemli kısmını kaybederse küresel bir tazminat davası akımı da başlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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