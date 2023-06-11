BioNTech, Covid-19 aşısı nedeniyle mahkemeye çıkıyor: Yüzlerce tazminat talebi var!

Tam Boyutta Gör BioNTech, koronavirüs Covid-19 aşısından kalıcı sağlık zararları gördüğünü iddia eden yüzlerce insanın talebi doğrultusunda iki hukuk firması tarafından Almanya'da açılan tazminat davalarıyla karşı karşıya. Dünyanın en önemli biyoteknoloji ve ilaç şirketlerinden birisi olan BioNTech, orta yaşlı bir sağlık çalışanı adına açılan bir davada iddialarla ilgili ilk Alman mahkemesine 12 Haziran'da çıkacak.

BioNTech aşısı sonrası beyin sisi ve kalp ritmi bozukluğu iddiası

Tam Boyutta Gör Söz konusu kişi, aşıyı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritim bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomlar için 150.000 Avro tazminat talep ediyor. Almanya’da görülen dava iki hukuk firması tarafından takip edilen 1 milyon Avro'ya varan yüzlerce tazminat talebinden sadece biri konumunda. Bahsi geçen hukuk firmaları ise Volkswagen'in dizel emisyon skandalı nedeniyle tüketiciler için başarıyla tazminat alan Cäsar-Preller ve Rogert & Ulbrich.

Almanya'da uygulanan 224 milyon aşı dozunun yaklaşık dörtte üçünün BioNTech tarafından Pfizer ile iş birliği içinde üretildiği göz önüne alındığında, davaların büyük çoğunluğu aşılarda mRNA kullanımına öncülük eden BioNTech’e karşı açıldı. Almanya'daki davalar, BioNTech'in pandemi sırasında ün kazanmasından bu yana dünya çapında karşılaştığı en büyük tazminat talebini temsil ediyor.

Yan etkiler mevcut

Hakemli çalışmalar, Covid-19 aşılarının yan etkilerinin nadir olduğunu belirse de dört tip nörolojik komplikasyon ve miyokardit olarak bilinen bir kalp iltihabı da dahil olmak üzere yan etkilerin mevcut olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki ilgili haberde bu yan etkilere değinmiştik.

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BioNTech: Ürün bilgilerinde listelenenler dışında yan etki yok

Tam Boyutta Gör Covid-19 aşısının yan etkileri sebebiyle ilk kez tazminat davasıyla karşı karşıya kalan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech ise Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının yan etkilerine dair iddiaların haksız olduğunu savunuyor. Yapılan açıklamada firma, "Aşının güvenlik profilinin sürekli olarak izlenmesi ve dünya çapında 2,6 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısının uygulanmasının ardından, bugüne kadar ilgili ürün bilgilerinde zaten listelenenler dışında potansiyel yan etkiler tespit edilmemiştir" dedi.

BioNTech suçlu bulunursa ne olacak?

BioNTech aleyhine verilecek bir kararın, aşı üreticilerini öngörülemeyen yan etkilere yol açmaları halinde yasal sorumluluktan büyük ölçüde koruyan ve bunun yerine ulusal hükümetleri sorumlu tutan AB kanunları nedeniyle firma, doğrudan ciddi bir mali zarar yaşamayacak.

Yine de şirket, artan dava yüküyle başa çıkmak için ekstra hukuk firmaları kullanmak zorunda kaldı ve kalmaya de devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte BioNTech, davaların önemli kısmını kaybederse küresel bir tazminat davası akımı da başlayabilir.

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