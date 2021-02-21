Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü

2009 yılında bankaların sömürüsüne karşı çıkmak amacıyla geliştirilen Bitcoin bugün finans dünyasını alt üst etmiş durumda. Kendi finans dünyasını oluşturan Bitcoin ne yazık ki farklı sömürü türlerini ortaya çıkardı.
Ekonomik durum etkili
Yüzlerce kripto para borsası ve tavana vuran komisyon ücretleri ile Bitcoin kendi milyarderlerini yaratmış durumda. Manifestosunun aksine bu sistemde de küçük balık büyük balığa yem oluyor ve sömürü bitmiyor.
Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"İlginizi Çekebilir Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi
Kolay erişilebilir olması ve aşırı oynayan dalgalar insanların kolay yoldan para kazanma hevesini patlattı. Bir dolar ile bin dolar kazanma rüyası insanların piyasaya akın etmesine sebep oldu. Akınlar ise genelde ekonomik durumdan etkileniyor.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyada en çok kripto para kullanan ülke Nijerya. 200 milyonu aşan nüfusu ile ülkede pek çok finans kuruluşu da kripto paraları destekliyor. Ayrıca yurt dışı para gönderim ücretlerinin yüksek olması vatandaşları kripto para borsalarında yönlendiriyor. Sadece Bitcoin ticareti açısından da Nijerya lider durumda.
Vietnam ikinci sırada ve yüzde 21 benimsenme oranına sahip. 100 milyon civarında nüfusu olan ülkenin vatandaşları kripto paralara oldukça ilgili. Filipinler yüzde 20 ile onu takip ederken Türkiye ve Peru da yüzde 16 ile dördüncülüğü paylaşıyor. İlk beş içerisinde herhangi bir Avrupa ülkesi mevcut değil.
Raporda Avrupa’nın kripto paralara çok da ilgili olmadığı belirtiliyor. ABD ve Çin de alt sıralarda. Aslında en büyük kripto para madenlerinden bazıları Çin’de ancak ülkedeki regülasyonlar nedeniyle benimsenmesi oranı düşük kalıyor. ABD de yine aynı durumla karşı karşıya.
Önümüzdeki dönemde bu benimsenmenin daha da artacağını söyleyebiliriz zira Bitcoin sosyal mecralarda en çok takip edilen konulardan birisi haline geldi. Elon Musk gibi isimlerin sık sık gündeme getirmesi ilginin daha da çok artmasına neden oluyor.
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/how-common-is-cryptocurrency/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
Pandemi olmasaydı bu kadar rahat öngörüde bulunamazdım, ancak pandemi boyunca basılan dolarların enflasyon yaratmaması için bir şekilde tüketimden arta kalan arzının emilmesi lazım.2008 krizinden bu yana Fed tüm tarihinin toplamından 10 kat fazla para piyasaya sürdü , kripto parada bu basılan parayı satmanın enstrümanlarından sadece biri ,gizlice destekliyorlar açıkçası .Dolayısıyla ;
şu an ki 1 btc = 50k usd az bile , 100k'yı geçmemesi için kısa vadede hiç bir engel yok , yarın 5 bin dolara düşer sıkıntı değil ama yıl sonuna doğru çıkar.
Yasal uyarımızı yapalım :
Burada yazdıklarım ,yatırım tavsiyesi amaçlı değildir , bu mesajımdan hareketle parasal işlem yapma ,yaptırma tavsiyesinde bulunmadığım gibi ,bu mesajla bağ /illiyet kurulacak hiç bir fiilden sorumlu değilim, sorumluluk fiili işleyenin kendi sorumluluğundadır
Dipten alıp parasını katlayanlar oldu, bu insanlar parayı çekince devlet boruyu yerleştirmesin? Çünkü çıkarması epey zor olur, Youtuber'ları hatırlayın birden 400k geçirdiler çocuğa.
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