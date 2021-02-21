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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü

    Kripto paraların benimsenmesi anketinde yüzde 33 oran ile Nijerya lider durumda. Filipinler, Vietnam ve sonrasında Türkiye kripto paraları en fazla benimseyen ülke oluyor.
    21 Şubat 2021, 11:00 (4 sa.)
    1,3b
    24
    21
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü
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    2009 yılında bankaların sömürüsüne karşı çıkmak amacıyla geliştirilen Bitcoin bugün finans dünyasını alt üst etmiş durumda. Kendi finans dünyasını oluşturan Bitcoin ne yazık ki farklı sömürü türlerini ortaya çıkardı.

    Ekonomik durum etkili

    Yüzlerce kripto para borsası ve tavana vuran komisyon ücretleri ile Bitcoin kendi milyarderlerini yaratmış durumda. Manifestosunun aksine bu sistemde de küçük balık büyük balığa yem oluyor ve sömürü bitmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

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    Kolay erişilebilir olması ve aşırı oynayan dalgalar insanların kolay yoldan para kazanma hevesini patlattı. Bir dolar ile bin dolar kazanma rüyası insanların piyasaya akın etmesine sebep oldu. Akınlar ise genelde ekonomik durumdan etkileniyor.

    Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyada en çok kripto para kullanan ülke Nijerya. 200 milyonu aşan nüfusu ile ülkede pek çok finans kuruluşu da kripto paraları destekliyor. Ayrıca yurt dışı para gönderim ücretlerinin yüksek olması vatandaşları kripto para borsalarında yönlendiriyor. Sadece Bitcoin ticareti açısından da Nijerya lider durumda.

    Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü
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    Vietnam ikinci sırada ve yüzde 21 benimsenme oranına sahip. 100 milyon civarında nüfusu olan ülkenin vatandaşları kripto paralara oldukça ilgili. Filipinler yüzde 20 ile onu takip ederken Türkiye ve Peru da yüzde 16 ile dördüncülüğü paylaşıyor. İlk beş içerisinde herhangi bir Avrupa ülkesi mevcut değil.

    Raporda Avrupa’nın kripto paralara çok da ilgili olmadığı belirtiliyor. ABD ve Çin de alt sıralarda. Aslında en büyük kripto para madenlerinden bazıları Çin’de ancak ülkedeki regülasyonlar nedeniyle benimsenmesi oranı düşük kalıyor. ABD de yine aynı durumla karşı karşıya.

    Önümüzdeki dönemde bu benimsenmenin daha da artacağını söyleyebiliriz zira Bitcoin sosyal mecralarda en çok takip edilen konulardan birisi haline geldi. Elon Musk gibi isimlerin sık sık gündeme getirmesi ilginin daha da çok artmasına neden oluyor.



    https://www.weforum.org/agenda/2021/02/how-common-is-cryptocurrency/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen por favor
    Dolar ağustos ayında 3 liranın altına inmezse vatandaşlıktan çıkacam diyordun, once onun hesabını ver.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Paetzold 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin işi çok değişik bir hal aldı. Bakalım neler göreceğiz daha.
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    sendemail (umit erdem) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kripto para piyasası tabanı 1,5 trilyon dolar hacminde sene sonunda 3 kesin olmakla beraber 4 trilyon doları bulacak,hatta ben aşar diyorum zannımca,
    Pandemi olmasaydı bu kadar rahat öngörüde bulunamazdım, ancak pandemi boyunca basılan dolarların enflasyon yaratmaması için bir şekilde tüketimden arta kalan arzının emilmesi lazım.2008 krizinden bu yana Fed tüm tarihinin toplamından 10 kat fazla para piyasaya sürdü , kripto parada bu basılan parayı satmanın enstrümanlarından sadece biri ,gizlice destekliyorlar açıkçası .Dolayısıyla ;

    şu an ki 1 btc = 50k usd az bile , 100k'yı geçmemesi için kısa vadede hiç bir engel yok , yarın 5 bin dolara düşer sıkıntı değil ama yıl sonuna doğru çıkar.
    Yasal uyarımızı yapalım :
    Burada yazdıklarım ,yatırım tavsiyesi amaçlı değildir , bu mesajımdan hareketle parasal işlem yapma ,yaptırma tavsiyesinde bulunmadığım gibi ,bu mesajla bağ /illiyet kurulacak hiç bir fiilden sorumlu değilim, sorumluluk fiili işleyenin kendi sorumluluğundadır
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    sıralamada ilk 4 olan ülkelerin ortak özelliği her ülkenin de ekonomisinin pek de iyi olmaması galiba. İnsanlar da farklı türden para kazanmaya çalışıyor bunun sonucunda.
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    Rindaman ( -) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hala kripto para vergisiyle alakalı bir şey göremiyorum.

    Dipten alıp parasını katlayanlar oldu, bu insanlar parayı çekince devlet boruyu yerleştirmesin? Çünkü çıkarması epey zor olur, Youtuber'ları hatırlayın birden 400k geçirdiler çocuğa.
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    labtek38 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberleri çıkara çıkara devletin ilgisini çekip yasaklatacaksınız. Ağır bürokrasinin bunu anlamasını beklemek çok zor.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten 1. sırada abd olsaydı elon musk çoktan hakim karsisina cikmisti. dolandirilan baska ulkelerin vatandaslari olunca seslerini cikarmiyorlar.
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Is iyice kumara dondu, dusunce bakalim kimler intihar edip kimler colugunu cocugunu kesecek..
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    Wol4onak 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kara para aklanan ülkelerde daha çok kullanılır bu yüzden Türkiye yüksek riskli ülkelendendir. Zaten liste kendini açıklıyor
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    java (Kaya Kaya) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar kaçakçı, dolandırıcı, ahlaksız çoksa kullanımı o kadar çok işte... Adam gibi adamların işi yok bu zıkkımla... Doğru düzgün ülkelerde kullananlar da anca mafya falandır ya da al sat para kazananlardır muhtemelen...
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    ülke ne kadar yoksulsa bu tarz durumlar o kadar fazla olur
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