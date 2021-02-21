Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü

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2009 yılında bankaların sömürüsüne karşı çıkmak amacıyla geliştirilen Bitcoin bugün finans dünyasını alt üst etmiş durumda. Kendi finans dünyasını oluşturan Bitcoin ne yazık ki farklı sömürü türlerini ortaya çıkardı.

Ekonomik durum etkili

Yüzlerce kripto para borsası ve tavana vuran komisyon ücretleri ile Bitcoin kendi milyarderlerini yaratmış durumda. Manifestosunun aksine bu sistemde de küçük balık büyük balığa yem oluyor ve sömürü bitmiyor.

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Kolay erişilebilir olması ve aşırı oynayan dalgalar insanların kolay yoldan para kazanma hevesini patlattı. Bir dolar ile bin dolar kazanma rüyası insanların piyasaya akın etmesine sebep oldu. Akınlar ise genelde ekonomik durumdan etkileniyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyada en çok kripto para kullanan ülke Nijerya. 200 milyonu aşan nüfusu ile ülkede pek çok finans kuruluşu da kripto paraları destekliyor. Ayrıca yurt dışı para gönderim ücretlerinin yüksek olması vatandaşları kripto para borsalarında yönlendiriyor. Sadece Bitcoin ticareti açısından da Nijerya lider durumda.

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Vietnam ikinci sırada ve yüzde 21 benimsenme oranına sahip. 100 milyon civarında nüfusu olan ülkenin vatandaşları kripto paralara oldukça ilgili. Filipinler yüzde 20 ile onu takip ederken Türkiye ve Peru da yüzde 16 ile dördüncülüğü paylaşıyor. İlk beş içerisinde herhangi bir Avrupa ülkesi mevcut değil.

Raporda Avrupa’nın kripto paralara çok da ilgili olmadığı belirtiliyor. ABD ve Çin de alt sıralarda. Aslında en büyük kripto para madenlerinden bazıları Çin’de ancak ülkedeki regülasyonlar nedeniyle benimsenmesi oranı düşük kalıyor. ABD de yine aynı durumla karşı karşıya.

Önümüzdeki dönemde bu benimsenmenin daha da artacağını söyleyebiliriz zira Bitcoin sosyal mecralarda en çok takip edilen konulardan birisi haline geldi. Elon Musk gibi isimlerin sık sık gündeme getirmesi ilginin daha da çok artmasına neden oluyor.

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/how-common-is-cryptocurrency/

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