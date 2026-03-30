    Covid-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor: BA.3.2 hakkında bilinenler!

    Covid-19'un BA.3.2 varyantı 30'dan fazla ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü bu varyantı "izlenmesi gereken varyant" sınıfına aldı. BA.3.2 Cicada varyantı nedir? Pandemi geri gelir mi?

    Tarihin en büyük pandemisine yol açan Covid-19’u unutmak üzereyken Covid-19 evrimleşerek yeni varyantlarıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor. Covid-19’un BA.3.2 varyantı dünya geneline yayılmaya başladı. BA.3.2 varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "İzlenmesi Gereken Varyant" kategorisine alındı. BA.3.2 varyantı, "Pandemi geri mi dönüyor?" sorularını gündeme taşıdı. Gelin bu varyanta yakından bakalım.

    Covid-19’un BA.3.2 (Cicada) varyantı nedir?

    Covid-19’un BA.3.2 varyantı, ilk olarak 2024’ün Kasım ayında Güney Afrika’da görüldü ve Cicada (Ağustos Böceği) varyantı olarak adlandırıldı. Bu varyant, 2022 yılının başında hayatımıza giren Omicron BA.3 varyantından evrildi. Eylül 2025’te Almanya, Hollanda, Danimarka ve ABD’de atık sularda tespit edildi. Son verilere göre 30’dan fazla ülkede Cicada varyantı tespit edildi. Bu ülkelerdeki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

    BA.3.2’yi önceki varyantlardan farklı kılan ne?

    BA.3.2’yi Covid-19’un baskın varyantlarından ayıran en önemli fark, spike proteini üzerinde yaklaşık 70-75 tane mutasyon taşıdığı saptandı. Bu miktar, orijinal Omicron varyantından bu yana görülen en yüksek genetik sapmadır. Spike proteini, aynı zamanda aşıların insanlardaki bağışıklık sistemlerini virüsü tanımaya ikna etmek için güvendiği virüsün bir parçasıdır. Bu nedenle mevcut Covid-19 aşıları bu varyanta karşı koruma sağlayamıyor. Yapılan araştırmalar, BA.3.2'nin hem güncel aşılardan elde edilen antikorları hem de insanlarda enfeksiyon sonrası doğal olarak gelişen antikorları kandırma konusunda yüksek başarı sergilediğini gösteriyor. Bu durum BA.3.2’nin dünya genelinde yayılımını hızlandırıyor.

    BA.3.2’nin etkileri neler?

    Klasik Covid-19 semptomları bu varyantla birlikte devam ediyor. Hastalar genellikle şiddetli boğaz ağrısı geçiriyor. Boğazda keskin bir acı tarif ediliyor. Ayrıca hastalarda mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı gibi etkiler önceki varyantlara kıyasla yüzde 15 daha sık görülüyor. Bu etkilerin yanı sıra BA.3.2’nin bulaştığı ilk günlerde hastalarda yoğun halsizlik, zihinsel yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi “beyin sisi” etkileri yaşanıyor.

    Ağır hastalık riski var mı? Pandemi geri gelir mi?

    İlk veriler endişelenecek bir durum olmadığını söylüyor. Cicada’nın daha ağır veya daha ölümcül olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Önceki varyantlara kıyasla hastaneye yatışlarda daha yüksek oranlar görülse de bunun nedeninin BA.3.2’nin ağır hastalık yapmasından değil, bulaşıcılığının yüksek olmasından kaynaklanıyor.

    Uzmanların görüşüne göre BA.3.2 varyantı pandemi riski içermiyor. Kolay bir şekilde yaygınlaşsa dahi hastaların kendi kendine bu hastalığı atlatabileceği vurgulanıyor. Uzmanlar Covid-19’un uzun yıllar yeni mutasyonlarla hayatımızda kalmaya devam edeceğini ifade ediyor.

