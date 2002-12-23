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Cpu fiyatları yenilenip güncellendi

16 yıl
73
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Bu hafta güncelenen Türkiye'nin en ucuz işlemci fiyatları içeren fiyat listemiz bundan sonra farklı özellikleri ilede sizlerin karşısına çıkacak. En son yeniliğimiz sponsorlu ürünler için fiyat takibine başlamış olmamız. Bu ürün takipleri ile bu güncellemede Msi firmasının 3 Intel ve bir Amd ankartının fiyatları diğer Amd ve Intel işlemciler ile birlikte güncellendi. Direkt Msi ürünlerine ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Bunun yanında Amd ve Intel piyasası hala heyecanlı rekabeti size hissetirmekte. Bu sıralar işlemci almayı düşüşen kişiler için bu rekabetten yararlanmak istiyorsanız 15 farklı firmadan sorulan 31 değişik ürüle. Toplam 127 fiyatı içeren listeye bakmak için aşağıya tıklayabilirsiniz. Unutmayın bu hizmet size en ucuzu nerde alacağınız konusunda yardımcı olmak için yapılan bir Donanimhaber.com köşesidir.

"Orta üstü için Athlon XP 2100+ 100$ altına inerek bu hafta bir ilki gerçekleştiriyor ve sizler için tercihimiz oluyor. Fiyatı ise gerçekten çok makul sadece 84$ bir zamanlar bu fiyata bu işlemcinin bu fiyata satılacağı düşünülemezdi.

Üst seviyede bir çok yeni teknolojiyi içeren Pentium 4 2.4B Ghz işlemci en makul işlemci. Bu işlemci ile DDR-333 ün getirdiği ayrıcalıklardan yararlana bilir ve üstüne güzelde bir overclock olabilme şansına sahip olabilirsiniz. Fiyatı 198$, bu durumda hala en güçlü işlemcileri almak için Intel sınırı olan 200$ civarında dolaşmakta"

fiyat.donanimhaber.com


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