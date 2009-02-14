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Donanım severlerin sık sık kullandığı popüler uygulamalardan CPU-Z'nin 1.50 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ücretsiz olarak dağıtılan ve oldukça ufak dosya boyutuna rağmen boyundan büyük işler becerebilen CPU-Z v1.50 ile merkezi işlem birimi, anakart ve bellekler hakkında detaylı bilgi alabilmek mümkün. Uygulamanın yeni versiyonunda AMD'nin Phenom II işlemcilerine (geliştirilmiş) ve Nvidia'nın nForce 740i yonga setine destek sağlanırken bazı hataların da düzeltildiği bildiriliyor. CPU-Z v1.50'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.