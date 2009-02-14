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CPU-Z'nin 1.50 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl
14,2b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z'nin 1.50 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin sık sık kullandığı popüler uygulamalardan CPU-Z'nin 1.50 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ücretsiz olarak dağıtılan ve oldukça ufak dosya boyutuna rağmen boyundan büyük işler becerebilen CPU-Z v1.50 ile merkezi işlem birimi, anakart ve bellekler hakkında detaylı bilgi alabilmek mümkün. Uygulamanın yeni versiyonunda AMD'nin Phenom II işlemcilerine (geliştirilmiş) ve Nvidia'nın nForce 740i yonga setine destek sağlanırken bazı hataların da düzeltildiği bildiriliyor. CPU-Z v1.50'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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garip_dj 10 yıl
Benim amd phenom x3 trible core u amd opteron olarak gösteriyo ya
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Trecc11 10 yıl
indirmek lazım hemen
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Serciey 10 yıl
Hala e5200'de sse4.1 yok görünüyor?
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Garbaht 10 yıl
cpu-z nin bundan önceki son sürümü ne zaman çıktı?
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İstanbullu1 10 yıl
cok sag ol tesekkurler
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ugacomtr 10 yıl
phenom 2 ye ne yenilik getirmiş bakalım :D
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uzmanx34 10 yıl
cpu-z forewer
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Kadir59 10 yıl
hemen çekelim sağol.
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Applejack 10 yıl
Gerek yok, 1.49 ile mutluyum.
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BuenoVentura 10 yıl
Evet cpu-mobo-ram hızlı künye tesbit programının yeni sürümü hayırlı olsun.
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