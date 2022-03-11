Creative gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

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Ses teknolojileri konusunda uzman firmalardan Creative bu hafta sınıfında iddialı olmaya çalışacak yeni bir kulaklık duyurdu. Creative Outlier Pro gürültü engelleme ve rekor kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.

Creative Outlier Pro özellikleri ve fiyatı

Creative Outlier Pro tam kablosuz kulaklık modeli 10mm grafen kaplama sürücü diyaframına yer veriyor ve mühendisler tarafından optimize edilmiş. Böylece daha gelişmiş bir akustik performans sunuluyor.

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Her parçada iç ve dış olmak üzere iki mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar melez aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca dış sesler de içeri alınabiliyor. Kontroller dış kısımdaki dokunmatik yüzeyden sağlanıyor

Bluetooth 5.2 teknolojisi ile daha verimli bağlantılar sunan kulaklık tek şarj ile 15 asaat gibi etkileyici kullanım sürelerine ulaşıyor. Kutusu ile birlikte ise 60 saat süre elde ediliyor. Creative Outlier Pro tam kablosuz kulaklık modeli 120$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Creative Outlier Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı