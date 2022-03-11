Creative gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

Ses teknolojileri konusunda uzman firmalardan Creative bu hafta sınıfında iddialı olmaya çalışacak yeni bir kulaklık duyurdu. Creative Outlier Pro gürültü engelleme ve rekor kullanım süreleri ile dikkat çekiyor.
Creative Outlier Pro özellikleri ve fiyatı
Creative Outlier Pro tam kablosuz kulaklık modeli 10mm grafen kaplama sürücü diyaframına yer veriyor ve mühendisler tarafından optimize edilmiş. Böylece daha gelişmiş bir akustik performans sunuluyor.
Her parçada iç ve dış olmak üzere iki mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar melez aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca dış sesler de içeri alınabiliyor. Kontroller dış kısımdaki dokunmatik yüzeyden sağlanıyor
Bluetooth 5.2 teknolojisi ile daha verimli bağlantılar sunan kulaklık tek şarj ile 15 asaat gibi etkileyici kullanım sürelerine ulaşıyor. Kutusu ile birlikte ise 60 saat süre elde ediliyor. Creative Outlier Pro tam kablosuz kulaklık modeli 120$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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