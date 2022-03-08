Yamaha yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı

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Ses teknolojileri sektörünün önemli isimlerinden Yamaha uzun kullanım süreleri ile rekabette iddialı olmaya çalışacak yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Firma kendi ses teknolojilerine de yer vermiş.

Yamaha TW-E5B özellikleri ve fiyatı

Yamaha TW-E5B tam kablosuz kulaklık modelinde 7mm dinamik sürücüler yer alıyor. Yamaha True Sound teknolojisi seslere derin detaylar eklerken Listening Care özelliği de duyma kaybına yol açacak belirli frekansları düşürüyor.

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Oyun modu ile gecikmeler en aza indirilirken Qualcomm cVc berrak ses yakalama ve aptX Adaptive teknolojilerine de yer veriliyor. Kulaklıklar tuşlarla kontrol edilirken gövde de IPX5 sertifikasına sahip.

Kulaklık tek şarj ile 8.5 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile birlikte toplamda 30 saate ulaşıyor. Sınıfında en iyilerden birisi haline gelen kulaklık gürültü engellemeden fedakarlık yapmış. Fiyatı ise 170$ olarak açıklandı.

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