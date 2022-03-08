Yamaha yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı

Ses teknolojileri sektörünün önemli isimlerinden Yamaha uzun kullanım süreleri ile rekabette iddialı olmaya çalışacak yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Firma kendi ses teknolojilerine de yer vermiş.
Yamaha TW-E5B özellikleri ve fiyatı
Yamaha TW-E5B tam kablosuz kulaklık modelinde 7mm dinamik sürücüler yer alıyor. Yamaha True Sound teknolojisi seslere derin detaylar eklerken Listening Care özelliği de duyma kaybına yol açacak belirli frekansları düşürüyor.
Oyun modu ile gecikmeler en aza indirilirken Qualcomm cVc berrak ses yakalama ve aptX Adaptive teknolojilerine de yer veriliyor. Kulaklıklar tuşlarla kontrol edilirken gövde de IPX5 sertifikasına sahip.
Kulaklık tek şarj ile 8.5 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile birlikte toplamda 30 saate ulaşıyor. Sınıfında en iyilerden birisi haline gelen kulaklık gürültü engellemeden fedakarlık yapmış. Fiyatı ise 170$ olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..