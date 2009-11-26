Creative'den ZEN X-Fi2 için ara birimi güncellemesi de getiren yeni firmware

Tam Boyutta Gör

Creative ZEN X-Fi2 yeni grafik ara birimi.

Tam Boyutta Gör

Creative ZEN X-Fi2 eski ara birimi.

Apple'ın iPod Touch modeline karşı, Zii platformunu temel alan yeni nesil medya oynatıcıları için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Creative, yakın zamanda satışa sunduğu ZEN X-Fi2 modeli için yeni bir firmware güncellemesi yayımladı.

Sahip olduğu özelliklere rağmen, rekabetçi olamayan kullanıcı ara birimiyle eleştrilere maruz kalan Creative, yeni firmware güncellemesiyle birlikte ZEN X-Fi2'nin görsel ara birimini de değiştiriyor. Firma tarafından kullanıma sunulan yeni firmware ile birlikte renkli ikonlar, yeni tema, manzara ve portre modu için otomatik fotoğraf döndürme, geliştirilmiş dokunmatik ekran hassasiyeti ve Sudoku oyunu gibi yenilikler, yayımlanan firmware güncellemesinin özellikleri arasında yer alyor. ZEN X-Fi2 için hazırlanan yeni firmware Creative destek sitesinden indirilebilir.

Tam Boyutta Gör

Yeni firmware ile gelen otomatik fotoğraf döndürme özelliği.

Tam Boyutta Gör

Yine yeni Firmware ile gelen Sudoku oyunu.