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Creative'den ZEN X-Fi2 için ara birimi güncellemesi de getiren yeni firmware

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,7b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative'den ZEN X-Fi2 için ara birimi güncellemesi de getiren yeni firmware
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Creative ZEN X-Fi2 yeni grafik ara birimi.

Creative'den ZEN X-Fi2 için ara birimi güncellemesi de getiren yeni firmware
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Creative ZEN X-Fi2 eski ara birimi.

Apple'ın iPod Touch modeline karşı, Zii platformunu temel alan yeni nesil medya oynatıcıları için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Creative, yakın zamanda satışa sunduğu ZEN X-Fi2 modeli için yeni bir firmware güncellemesi yayımladı.

Sahip olduğu özelliklere rağmen, rekabetçi olamayan kullanıcı ara birimiyle eleştrilere maruz kalan Creative, yeni firmware güncellemesiyle birlikte ZEN X-Fi2'nin görsel ara birimini de değiştiriyor. Firma tarafından kullanıma sunulan yeni firmware ile birlikte renkli ikonlar, yeni tema, manzara ve portre modu için otomatik fotoğraf döndürme, geliştirilmiş dokunmatik ekran hassasiyeti ve Sudoku oyunu gibi yenilikler, yayımlanan firmware güncellemesinin özellikleri arasında yer alyor. ZEN X-Fi2 için hazırlanan yeni firmware Creative destek sitesinden indirilebilir.

Creative'den ZEN X-Fi2 için ara birimi güncellemesi de getiren yeni firmware
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Yeni firmware ile gelen otomatik fotoğraf döndürme özelliği.

Creative'den ZEN X-Fi2 için ara birimi güncellemesi de getiren yeni firmware
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Yine yeni Firmware ile gelen Sudoku oyunu.


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DH Misafiri 9 yıl
Yeni Fireware kurduktan sonra "Touch Calibration Please tap the test point " ekran hassasiyeti ekranı geliyor ama menülere giremiyorum.Bu sorunla ilgli yardımcı olabilir misiniz?
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Speedy9355 9 yıl
Creative taş gibi marka,
Ne idiğü belirsiz de değil ayrıca,
Teknoloji bu şans işi,

Bu arada DH misafiri üründen memnun musun?
Güzel mi alınır mı?
10 pound daha pahalı olan Samsung R1 nasıl acaba?
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Fellani 9 yıl

DH Misafiri

Yeni Fireware kurduktan sonra "Touch Calibration Please tap the test point " ekran hassasiyeti ekranı geliyor ama menülere giremiyorum.Bu sorunla ilgli yardımcı olabilir misiniz?



bu konu hakkında yardımcı olabilecek var mı?ürünü yeni aldım güncellemeyi yaptıktan sonra aynı sorunu yaşadım ve şu anda aleti kullanamıyorum.
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buraoca2 10 yıl
@LINEBACKER
Hocam bende Windows 7 ile Creative'in ses kartını(Sound Blaster Audigy) kullanıyorum bir problem yok.
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Batuist 10 yıl
aman diyim creative'den uzak durun...
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fukarakoala 10 yıl
İsallah alıcam bir gün bunu elimdeki 2 mp3 calar mefta olunca :D
Arkadasım 7+1 ses sistemim var creative T7900 ve ses kartımda creative sürücü problemini vistada çok çektim bir programcı arkadasımıızın yazdıgı bir yama ile ses alıyorum pc de ses kartım 2004 de alındı ama creative sürücüleri ya çalışmıyor yada arıza cıkarıyorlar.
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alito 10 yıl
@LINEBACKER
Mümkün değil bence ya ses kartında birşey var yada yazılım sorunun var (işletim sistemi,uyumsuz driver,çakışma). bir arkadaşım 2-3 yıllık creative ses kartını bile win7 de kullanabiliyor. bence sen sorunun kaynağını iyice araştır. hemen çöpe atmamanı öneririm çünkü hata ya sende yada kartta ama creative'de değil
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LINEBACKER 10 yıl
alito

@LINEBACKER



Mümkün değil bence ya ses kartında birşey var yada yazılım sorunun var (işletim sistemi,uyumsuz driver,çakışma). bir arkadaşım 2-3 yıllık creative ses kartını bile win7 de kullanabiliyor. bence sen sorunun kaynağını iyice araştır. hemen çöpe atmamanı öneririm çünkü hata ya sende yada kartta ama creative'de değil


0 KM ORJİNAL işletim sisteminde ne gibi problem olabilirki. çakışma olması mümkün değil zaten OB sesi biostan kapattım driverıda crative in sitesinden otomatik yükledim/güncelledim. ayrıca benm ses kartı 2-3 yıllık değil 2004 te aldım. audigy 2 platinum mp3 bile çalmıyor ya inanılır gibi değil.
anakartın üzerindeki OB ses kartıda 2004 model ama hiçbir problem olmadan tüm fonksiyonelliğiyle kullanabiliyorum.
ayrıca kart xp de gayet güzel çalışıyor bozuk olmasınında ihtmali yok
şimdi suç işletim sistemindemi bendemi yoksa Creative denen sahtekar firmadamı
bedava verseler creative almam bidaha 2 sene sonra ne olacağı belirsiz
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LINEBACKER 10 yıl
yok hocam ne vistası sadece 2 kanal ses alabiliyorum onuda geçtim mp3 bile dinleyemiyorum codec pack te yükledim yok olmuyor bilgisayardan sadece windowsun din dün uyarı sesleri çıkıyor okadar başka hiçbirşeyden ses gelmiyor. Anakartın dandirik onboard ses kartını aktif ettiğimde 5.1 sesi alabiliyorum codec pack e gerek kalmadan herşeyide açıyor.
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LINEBACKER 10 yıl
creative diyince tüylerim diken diken oluyor mümkünse bu ne idüğü belirsiz firmanın haberini yapmayın.
zamanında 300 lira veripte aldığım ses kartının win7 driverını çıkarmadı diye çöpe attım
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VYC Majoris 10 yıl

LINEBACKER

creative diyince tüylerim diken diken oluyor mümkünse bu ne idüğü belirsiz firmanın haberini yapmayın.

zamanında 300 lira veripte aldığım ses kartının win7 driverını çıkarmadı diye çöpe attım

Uyumluluğunu vista yapınca da mı olmuyor?
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Momo-Oz 10 yıl
süper hemen yapıyorum updateyi :D
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