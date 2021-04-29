Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı

Son haftalarda paylaşılan DDR5 kitleri üreten Çinli RAM üreticilerine bellek sağlayan Micron bu sefer kendisi RAM modüllerini sergiledi.
Crucial kendi kitlerini sergiledi
Crucial’ın görücüye çıkardığı DDR5 RAM’leri hem UDIMM hem de SODIMM formatlarında. Bununla birlikte firma UDIMM kitte daha az modül içermesi nedeniyle yalnızca 8 GB kapasitede. Daha çok dizüstülerde ve kompakt sistemlerde kullanılan SODIMM kitte ise 32 GB kapasite sunulmuş.
Ayrıca Bkz. "5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor"
4800 MHz’de görev yapan bellekler bu seviyede 1.1v gerilim istiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Çinli üreticilerin çözümlerinde de paylaşılan CL 40 değeri DDR5-4800 MHz için standart görünüyor. İlk DDR5 sistemler için Intel’in Alder Lake işlemcilerini beklememiz gerekecek.
https://videocardz.com/newz/crucial-ddr5-memory-pictured-4800-mhz-at-1-1v Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mesela DDR4-2400 CL17 ile DDR4-2666 CL19 gecikme olarak çok yakın. 19 olan frekansı yüksek olduğundan onun 19 döngüsü zaman olarak diğerinin 17 döngüsüne denk geliyor. Bu yüzden CL19 olan gecikme değeri hemen hemen aynı olsa da frekansından dolayı daha yüksek bant genişliği sağlıyor. Yani bu örnekte DDR4-2666 CL19 daha performanslı.