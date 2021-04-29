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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı

    İlk DDR5 RAM’ler kullanılacakları platformlardan önce hazırlanmaya başlandı. Çinli bellek üreticilerinin ardından Micron kendi DDR5 RAM modellerini sergiledi.
    29 Nisan 2021, 20:30 (3 sa.)
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı
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    Son haftalarda paylaşılan DDR5 kitleri üreten Çinli RAM üreticilerine bellek sağlayan Micron bu sefer kendisi RAM modüllerini sergiledi.

    Crucial kendi kitlerini sergiledi

    Crucial’ın görücüye çıkardığı DDR5 RAM’leri hem UDIMM hem de SODIMM formatlarında. Bununla birlikte firma UDIMM kitte daha az modül içermesi nedeniyle yalnızca 8 GB kapasitede. Daha çok dizüstülerde ve kompakt sistemlerde kullanılan SODIMM kitte ise 32 GB kapasite sunulmuş.

    Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı
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    Ayrıca Bkz. "5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor"

    4800 MHz’de görev yapan bellekler bu seviyede 1.1v gerilim istiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Çinli üreticilerin çözümlerinde de paylaşılan CL 40 değeri DDR5-4800 MHz için standart görünüyor. İlk DDR5 sistemler için Intel’in Alder Lake işlemcilerini beklememiz gerekecek.



    https://videocardz.com/newz/crucial-ddr5-memory-pictured-4800-mhz-at-1-1v
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M metercan 2 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aynı anda okuyup yazabilen, pazara giriş yaptığı anda 6400mhz gibi hızlarla başlayan bellekler ve daha birçok teknik iyileştirme. İlk başta server veya çok çekirdekli işlemci kullanan sistemler rahatlatacak. Örneğin 5950x gibi bir işlemcide 8 çekirdek başına sadece 1 kanal ram düşüyor, tek ram modülü de gereksinimleri karşılamayınca tüm çekirdekler gerekli veri çekebilmek için köşe kapmaca oynuyor, darboğaz dediğimiz aksama yaşanıyor. Tabi oyuncular hoşnut değil, her zaman sınırsız fps atışı hedefleyenler ilk ddr5 ramlerden memnun olmayacak ama bu demek değil ki ddr5 çok önemli iyileştimelerle gelmiyor. Yok bu şekilde gelmeseydi gibi söylemlerde bütün bilgisayarlara oyun makinesi olarak bakmak olur.
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    AdilOlmayanYıldırım 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar daha bebenin ilk adımları aldera kadar bir kaç aya doyurucu değerler gelir
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    No Way Out (Mert A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bunlar 1.1v olduğu için CL40'dır yoksa DDR5'in bir faydası olmayacak.
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    Ussuz (mehmet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gecikme değeri artıp MHz yükselince daha mı iyi oluyor? Olayı ne bunun tam olarak. Önceden Cl 6-7 bellekler vardı MHz leri düşüktü bunların avantajı ne oluyor onlara göre?
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    CL düşüp Mhz artması lazım aslında ama farlı standartlarda olduğundan böyle ddr5 ramlerde ileri bir yere kadar CL düşürüp mhz arttıracaklardır yoksa şu an bu seviyelerde ddr4 var zaten
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 30 dk. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Hocam bana çok saçma gelse de gecikme clock cycle şeklinde belirtiliyor. Frekansın değişmesi cycle başına harcanan zamanı da değiştirdiğinden farklı frekansa sahip kitlerin CAS gecikme değerlerini doğrudan karşılaştırmak yanlış sonuç verebiliyor.
    Mesela DDR4-2400 CL17 ile DDR4-2666 CL19 gecikme olarak çok yakın. 19 olan frekansı yüksek olduğundan onun 19 döngüsü zaman olarak diğerinin 17 döngüsüne denk geliyor. Bu yüzden CL19 olan gecikme değeri hemen hemen aynı olsa da frekansından dolayı daha yüksek bant genişliği sağlıyor. Yani bu örnekte DDR4-2666 CL19 daha performanslı.
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