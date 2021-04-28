5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor

Yeni bellek standartından yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Yüksek frekanslar şimdiden konuşulmaya başlandı.İlginizi Çekebilir Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı
Geçtiğimiz günlerde DDR5 kitlerin hacimli üretimine hazır olduğunu duyuran Çinli bellek üreticisi Jiahe Jinwei’nin oyunculara yönelik alt markası Asgard’ın önümüzdeki yıllara yönelik yol haritası paylaşıldı.
6400 MHz yolda, 5600 MHz seneye
Alder Lake platformuyla 4800 MHz’den başlayacak frekanslar önümüzdeki yıl 5600 MHz’e tırmanacak. Bu seviyede CL 46 değerinde görev yapacak bellekler 32-128 GB arası kapasitelerde sunulacak.
Ayrıca Bkz. "DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi"
2023 yılı için yapılan planlara baktığımızda ise firmanın 6400 MHz’lik kitler planladığını görüyoruz. 52’ye yükselecek CL’ye karşın 1.1v’luk gerilimin korunması ise dikkat çekiyor.
https://videocardz.com/newz/asgard-lays-its-plans-for-ddr6-memory-128gb-5600-mhz-kits-in-2022 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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suan en basıt donanım bıle 2k dan baslayınca 2022 yılında toplamak ıstedıgım yenı pc nın malıyetı benım ıcın ne sevıyelerde olur aklım almıyor
https://www.crucial.com/articles/about-memory/difference-between-speed-and-latency
DDR5'in 4800mhz 'den başlaması iyi olmuş yaygınlaşmaya başladığında muhtemelen 5600-6400mhz hızlarını görürüz.
VRM'in ram sticklerine taşınması sayesinde OC yapmak kolaylaşır. bellek üreticileri arasında standart/kalite ayrımı yapılabilmesine imkan verebilir.
işlemcilerin içindeki bellek kontrolcülerine daha yüksek frekanslarda çalışmasına imkan verir.
Önce pahalı modellere gelecek sonra herkesin alacağı anakartlarda göreceğiz.
DDR4'te 2133'ten başlamışlardı stabil 4800mhz'e geldik, DDR5'te belkide 7200/8000/8800/960mhz hızlar görürüz.
ramden anlıyormusunuz acaba yada türkçeden