5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor

Tam Boyutta Gör

Yeni bellek standartından yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Yüksek frekanslar şimdiden konuşulmaya başlandı.

İlginizi Çekebilir

Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı

Geçtiğimiz günlerde DDR5 kitlerin hacimli üretimine hazır olduğunu duyuran Çinli bellek üreticisi Jiahe Jinwei’nin oyunculara yönelik alt markası Asgard’ın önümüzdeki yıllara yönelik yol haritası paylaşıldı.

6400 MHz yolda, 5600 MHz seneye

Alder Lake platformuyla 4800 MHz’den başlayacak frekanslar önümüzdeki yıl 5600 MHz’e tırmanacak. Bu seviyede CL 46 değerinde görev yapacak bellekler 32-128 GB arası kapasitelerde sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi"

2023 yılı için yapılan planlara baktığımızda ise firmanın 6400 MHz’lik kitler planladığını görüyoruz. 52’ye yükselecek CL’ye karşın 1.1v’luk gerilimin korunması ise dikkat çekiyor.

https://videocardz.com/newz/asgard-lays-its-plans-for-ddr6-memory-128gb-5600-mhz-kits-in-2022

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.