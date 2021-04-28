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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor

    DDR5 uyumlu platformlar henüz duyurulmamasına karşın bellek üreticileri yüksek frekansları konuşmaya başladı bile. Asgard’ın önümüzdeki yıl için hedefleri gün yüzüne çıktı.
    28 Nisan 2021, 21:20 (7 sa.)
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor
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    Yeni bellek standartından yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Yüksek frekanslar şimdiden konuşulmaya başlandı.

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    Geçtiğimiz günlerde DDR5 kitlerin hacimli üretimine hazır olduğunu duyuran Çinli bellek üreticisi Jiahe Jinwei’nin oyunculara yönelik alt markası Asgard’ın önümüzdeki yıllara yönelik yol haritası paylaşıldı.

    6400 MHz yolda, 5600 MHz seneye

    Alder Lake platformuyla 4800 MHz’den başlayacak frekanslar önümüzdeki yıl 5600 MHz’e tırmanacak. Bu seviyede CL 46 değerinde görev yapacak bellekler 32-128 GB arası kapasitelerde sunulacak.

    5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor
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    Ayrıca Bkz. "DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi"

    2023 yılı için yapılan planlara baktığımızda ise firmanın 6400 MHz’lik kitler planladığını görüyoruz. 52’ye yükselecek CL’ye karşın 1.1v’luk gerilimin korunması ise dikkat çekiyor.



    https://videocardz.com/newz/asgard-lays-its-plans-for-ddr6-memory-128gb-5600-mhz-kits-in-2022
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    No Way Out (Mert A.) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu an 3600mhz CL14-CL15 satılan samsung b die kitler 4800mhz cl20'de stabil çalışıyor, 4800mhz CL40 filan olacaksa hiç DDR5'e geçilmesin daha iyi.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander (Erdem ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2015 kasım aralık aylarında yenı bır pc toplamıstım. 2019 yılı ıcerısınde ddr5 e gecılırken tekrar yenı bır sıstem toplarım dıye planlar kurmustum.
    suan en basıt donanım bıle 2k dan baslayınca 2022 yılında toplamak ıstedıgım yenı pc nın malıyetı benım ıcın ne sevıyelerde olur aklım almıyor
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    R rx7enes 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan Total Latency.
    https://www.crucial.com/articles/about-memory/difference-between-speed-and-latency
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gecikme değerlerine çok fazla takılmayın, bant genişliği asıl önemli olandır, yeni nesil işlemcilerin bellek bant genişliğine ihtiyacı var gecikmenin düşmesi bu önem sıralamasında gerilerde duruyor.
    DDR5'in 4800mhz 'den başlaması iyi olmuş yaygınlaşmaya başladığında muhtemelen 5600-6400mhz hızlarını görürüz.
    VRM'in ram sticklerine taşınması sayesinde OC yapmak kolaylaşır. bellek üreticileri arasında standart/kalite ayrımı yapılabilmesine imkan verebilir.
    işlemcilerin içindeki bellek kontrolcülerine daha yüksek frekanslarda çalışmasına imkan verir.
    Önce pahalı modellere gelecek sonra herkesin alacağı anakartlarda göreceğiz.
    DDR4'te 2133'ten başlamışlardı stabil 4800mhz'e geldik, DDR5'te belkide 7200/8000/8800/960mhz hızlar görürüz.
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    52’ye yükselecek CL’ye karşın 1.1v’luk gerilimin korunması ise dikkat çekiyor.

    ramden anlıyormusunuz acaba yada türkçeden
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    CaptainReinhard34 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel şimdi DDR4 bellekler ucuzlasa da alsak.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu CL oranları neden böyle? DDR4 ilk piyasaya çıktığında CL oranları bu kadar yavaş değildi. Bu oran hep bu seviyelerde mi sürecek yoksa oranları DDR4'te olduğu seviyelere çekecekler mi gün geçtikçe?
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    M metercan 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Önemli olan nanosaniyelik tepki süresidir. Örneğin: Drr3 1866mhz cl9 ram ile ddr4 4800mhz cl23 ram hemen hemen aynı gecikme değerini verir, ama ddr4 olan aynı sürede çok daha fazla veri taşır. Ddr5'de zannediyorum bu 40-30'lu değerler korunacak ama mhz çok yükseleceği için gecikmeler düşmüş olacak.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    3-4 yıldan önce alınması makul ürünler değiller.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Seneye bu zamanlar planlarımıza dahil olur. 2023 yılında yapılacak sistem değişimlerinin ana gideri olur DDR5'ler.
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    AdilOlmayanYıldırım 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cigolayt değerleri neden bu kadar aşırı ki 32 gb bellek bile oyuncuları fazlasıyla karşılarken tek modül 64 GB ram cidden fantezi olur.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) AdilOlmayanYıldırım
    Oyuncuların karşılıyor ama diğerlerinide karşılaması gerekiyor.
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    No Way Out (Mert A.) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu an 3600mhz CL14-CL15 satılan samsung b die kitler 4800mhz cl20'de stabil çalışıyor, 4800mhz CL40 filan olacaksa hiç DDR5'e geçilmesin daha iyi.
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    M metercan 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) No Way Out
    Modül başına 2 bellek kanalından söz ediliyor, yani bant genişliği en kötü ddr5 ramde bile avantajlı. Ramlerin komut, hücre yapısı vs değişiyor; ddr3'den, ddr4'e geçiş gibi direkt hız üzerinden karşılaştırma yapmak pek mümkün değil. Ayrıca karşılaştırdığınız ram bir teknolojinin suyunun sıkıldığı noktayken bahsedilen ddr5 işin daha başlangıcı.
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