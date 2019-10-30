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    CS:GO’daki anahtar takası ve satış işlemleri, kara para aklandığı gerekçesiyle durduruldu

    Valve, 28 Ekim tarihinde yayınladığı bir yamayla CS:GO'daki kasa anahtarlarının Topluluk Pazarı'nda satılmasını ve takasını yasakladı. Gerekçe; dolandırıcılığın iyice artmış olması.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    CS:GO’daki anahtar takası ve satış işlemleri, kara para aklandığı gerekçesiyle durduruldu
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    Valve, 28 Ekim tarihinde Counter-Strike: Global Offensive için yayınladığı bir yamayla oyun içerisinde kasa açmaya yarayan anahtarların Steam Topluluk Pazarı'ndaki alım satımını tamamen yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak ise söz konusu işlemlerin dolandırıcılık faaliyetlerinde ve kara para aklamak için kullanılıyor olması gösterildi.

    Ayrıca Bkz. "EA oyunları resmen Steam'e geri dönüyor: İşte dev anlaşma"

    Daha önceden satın alınmış ve oyuncu envanterinde mevcut olan anahtarların kapsam dışı bırakıldığı uygulama sadece güncelleme tarihi ile sonrasındaki satın almaları kapsıyor. Envanterde bulunan anahtarlın satış ve takası hâlihazırda Topluluk Pazarı'nda yapılabiliyorken, yeni satın alınan anahtarların bu ortamda satış ve takası artık yapılamayacak. Valve, kasaları açmak için anahtar satın alınmasında bir engel olmadığını ancak bunların Topluk Pazarı'nda işlem görmesinin engellendiğini özellikle vurgulamış.

    Dolandırıcılığın merkezi haline geldi

    Geliştirici yayınladığı mesajda, “Geçmişte, müşteriler arasında yapılan anahtar ticareti genellikle suç örgütlerinin dâhil olduğu bir uygulama değildi. Ancak son zamanlarda, bu tür örgütler hırsızlık yoluyla kazandıkları parayı CS:GO anahtarları yoluyla eritme yoluna gitmeye başladı. Gelinen noktada neredeyse tüm anahtar ticaretinin dolandırıcılık kaynaklı olduğunu üzülerek görmüş bulunuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    CS:GO, 2017 yılında da dolandırıcılık haberlerinin merkezinde yer almış, ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, oyun skinleri ile kumar oynatan iki YouTuber’a uyarı cezası vermişti.



    https://www.vice.com/en_ca/article/8xw7nx/nearly-all-counter-strike-microtransactions-are-being-used-for-money-laundering Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 21 dk.
    Full hile dolu zaten... saçmaladı iyice Valve.
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    qoqoCAN 42 dk.
    Ne kadar uzun süredir yapılıyor acabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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    Morphinz 1 sa.
    Ahahahahahahh... Çok yalan gördüm ama böylesini hiç görmedim.
    Bu annesizler %15 komisyon alıyor tüm satışlardan. %15!!!
    Sizin üzerinizden karapara aklayan adam gerizekalıdır. %15 komisyonu bana versinler istediğiniz parayı aklarım sorun değil.
    Anlaşılan doymamış birileri...
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