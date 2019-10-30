EA oyunları resmen Steam'e geri dönüyor: İşte dev anlaşma

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Electronic Arts oyunları uzun bir aranın ardından Steam'e geri dönüyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan EA, popüler oyunlarını yavaş yavaş Steam platformunda yayınlayacağını duyurdu.

EA-Steam ortaklığının ilk ürünü önümüzdeki ay yayınlanacak olan Star Wars Jedi: Fallen Order olacak. Fallen Order şimdiden Steam'de ön siparişe açılmış durumda. Oyunun fiyatı 399 TL olarak belirlenmiş. 15 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak.

Yayınlanan blog yazısında EA; Battlefield V, FIFA 20, The Sims 4, Apex Legends gibi diğer popüler yapımların da önümüzdeki aylarda Steam'de yayınlanacağı belirtmiş. Yani EA'nın tüm sevilen oyunlarını yakında Steam üzerinden satın alabileceksiniz.

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Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Steam sayfasında 3. Parti DRM uyarısı dikkat çekiyor. EA oyunlarını Steam'den satın alsanız dahi oynayabilmek için Origin uygulamasına ihtiyacınız olacak. Steam'den başlattığınız oyun Origin aracılığıyla açılacak. Bu aynı zamanda tüm oyuncuların aynı serverlarda oynayacağı ve oyuncu havuzunun bölünmeyeceği anlamına geliyor.

Electronic Arts'ın popüler servislerinden olan EA Access de yine Steam kullanıcılarıyla buluşacak. Steam EA Access'in oyun kütüphanesi anlamında Origin Access'ten farklı olacağı, daha çok PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki EA Access'e benzeyeceği belirtiliyor.

Electronic Arts oyunlarının Steam'de yayınlanacak olması özellikle ülkemizdeki oyuncular için sevindirici bir haber olarak değerlendirilebilir. Origin platformunda bildiğiniz gibi oyunları Euro cinsinden satın almak zorunda kalıyorduk. Steam ise hem TL cinsinden satıyor hem de birçok oyunda ülkemize özel fiyatlandırmalar uyguluyor. Star Wars Jedi: Fallen Order'ın 399 TL'lik fiyatının elbette pek de iyi bir işaret olmadığı söylenebilir ancak önümüzdeki dönemlerde Origin'e göre çok daha ucuz fiyatlardan satılan oyunlar da görebiliriz.

https://www.ea.com/en-gb/news/ea-and-valve-partnership