Daha güçlü Pre 2, 8 Kasım'da ön satışa sunuluyor (G)

Teknoloji dünyasının en önemli firmalarından Palm'ı satın alarak firmanın tarihin tozlu sayfalarına karışmasına engel olan dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP; Pre 2'nin ön satışına 8 Kasım'da başlanacağını Facebook sayfasından duyurdu. Telefonun fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan firma; ayrıca; ön satışa sunulacak modelin hangi iletişim ağını destekleyeceğiyle ilgili de herhangi bir bilgi vermedi. Hatırlanacağı gibi; kısa süre önce de HP Palm'ın Kıdemli ürün yöneticisi Tim Pettitt; Pre 2'nin HP aracılığıyla sim kilitsiz olarak satılacağını doğrulamıştı.

Tim Pettitt; ayrıca, Pre 2'de selefine göre malzeme kalitesini daha üst seviyeye çıkartabilmek için Gorilla Glass kullandıklarını söylemiş ve web OS2'nin geliştirilme sürecinde odaklandıkları noktanın hız ve çoklu görev performansını optimize etmek olduğunu dile getirmişti.

Güncelleme: HP, Facebook sayfasında yer alan 8 Kasım ifadesini kaldırarak; yerine "Çok yakında" ifadesini kullanmayı tercih etti.