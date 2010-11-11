Danger Den, GeForce GTX 580 için hazırladığı su soğutma bloklarını duyurdu

Sıvı soğutma çözümleri üzerine yoğunlaşan Danger Den, Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 için hazırladığı bakır bloklarını duyurdu. Grafik işlem birimiyle birlikte bellek, güç düzenleyicileri ve I/O yongasını serinletmek üzere tasarlanan blokglar, Bakır yüzeye sahip olup 1/2", 3/8" veya 1/4" bağlantılarıyla kullanılabiliyorlar.

Danger Den'in yeni bloklarından ilki saten bakır yüzey ve üst kısma sahipken, diğeri ise Siyah krom üst kısım ve pürüssüz taban ile geliyor. Vapor Chamber teknolojili yeni soğutucusu yerine GeForce GTX 580'i sıvı soğutma ile serinletmek isteyenler için Danger Den'in yeni blokları sırasıyla 135$ ve 147$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.