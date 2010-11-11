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Danger Den, GeForce GTX 580 için hazırladığı su soğutma bloklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Danger Den, GeForce GTX 580 için hazırladığı su soğutma bloklarını duyurdu
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Sıvı soğutma çözümleri üzerine yoğunlaşan Danger Den, Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 için hazırladığı bakır bloklarını duyurdu. Grafik işlem birimiyle birlikte bellek, güç düzenleyicileri ve I/O yongasını serinletmek üzere tasarlanan blokglar, Bakır yüzeye sahip olup 1/2", 3/8" veya 1/4" bağlantılarıyla kullanılabiliyorlar.

Danger Den'in yeni bloklarından ilki saten bakır yüzey ve üst kısma sahipken, diğeri ise Siyah krom üst kısım ve pürüssüz taban ile geliyor. Vapor Chamber teknolojili yeni soğutucusu yerine GeForce GTX 580'i sıvı soğutma ile serinletmek isteyenler için Danger Den'in yeni blokları sırasıyla 135$ ve 147$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

Danger Den, GeForce GTX 580 için hazırladığı su soğutma bloklarını duyurdu
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H34RTL3SS 9 yıl
sorun bendemi çözemedim bu parçaları neresinden monte edicez ve görünüş açısından da pe güzel deil
forum da 480 için bi firmanın fabrika çıkışlı su soutma sistemi wardı o daha hoş görünüyor benzer bişi olsaymış keşke
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Batuist 9 yıl
böylesine bir parça için gerçekten çok pahalı.. acaba satıyorlarmı??
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atiktuk 9 yıl
emin ol satıyorlar..şimdiden gtx580 alıp slı yapan var...adamların nasıl bir bütcesı varsa anında sıstem degıstırıyorlar...2 adet 580 alıp slı kuran bırı ıcın bu bloklar para mı:)

yalnız bu kadar fıyata barı bıraz nıkel kaplama falan yapsalarmıs daha bı ıyı olurmus..
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Confusion 9 yıl
Danger Den'in yeni blokları sırasıyla 135$ ve 147$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


gtx580+ su blok+ su soğutma sistemi= ?
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danger den paranın kokusunu almış
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selahattın ısık 9 yıl

Confusion

Danger Den'in yeni blokları sırasıyla 135$ ve 147$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.


gtx580+ su blok+ su soğutma sistemi= ?
----------------------------------------------------------------------------------------

danger den paranın kokusunu almış


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