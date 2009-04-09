Dark mini type-c video inceleme

Yeri olmayana, medya bilgisayarı arayana, Dark'dan mini ITX çözüm!

Ülkemizdeki kullanıcılar, Intel'in ATOM'u ile birlikte popülerliği artan mini ITX sistemler için uygun kasa bulma konusunda oldukça zorlanıyorlar.

Bu videomuzda ülkemizde satışına yeni başlanan Dark'ın mini type-c modeli mini ITX kasasını inceliyoruz. Bakalım medya ve dosya indirme bilgisayarları için beklentilerimizi karşılayabiliyor mu?