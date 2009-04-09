Dark mini type-c video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Yeri olmayana, medya bilgisayarı arayana, Dark'dan mini ITX çözüm!
Ülkemizdeki kullanıcılar, Intel'in ATOM'u ile birlikte popülerliği artan mini ITX sistemler için uygun kasa bulma konusunda oldukça zorlanıyorlar.
Bu videomuzda ülkemizde satışına yeni başlanan Dark'ın mini type-c modeli mini ITX kasasını inceliyoruz. Bakalım medya ve dosya indirme bilgisayarları için beklentilerimizi karşılayabiliyor mu?
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Bu kasadan yeni satın aldım.intel atom 330 ışlemcili anakart ile kullanıyorum ; hepsiburada.com/...
Kasa gerçekten çok kaliteli.Ses konusuna gelince ençok gürültüyü anakartın chipset fanı çıkarıyor.Egsoz fanı idare eder , Speed-Step'in dediği gibi güç kaynağı fanı da gürültülü çalışıyor.
Mini ITX kasalar arasında en kullanışlı ve kalitelisi bu kasadır diyebilirim.Bir Türk firamsının da bu kasayı üretip satması ayrıca guru verici.
Teşekkürler mesut çevik ve DH
Ne yazık ki 8cm lik fanı değiştirmeniz gürültüyü azaltmayacaktır, asıl gürültüyü güç kaynağı yapıyor
Birde güç kaynağı kasanın arkasında anakartın üstüne gelecek şekilde konumlandırılsaydı daha iyi olurdu.
salonda böyle bi gürültü hiç çekilmez.
pclabs.com.tr/...
+1
güç kaynağının konumu da bir acayip olmuş ön tarafta.
Bir de JCP 101 incelemesi görsek buralarda...