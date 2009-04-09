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Dark mini type-c video inceleme

10 yıl
64,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeri olmayana, medya bilgisayarı arayana, Dark'dan mini ITX çözüm!

Ülkemizdeki kullanıcılar, Intel'in ATOM'u ile birlikte popülerliği artan mini ITX sistemler için uygun kasa bulma konusunda oldukça zorlanıyorlar.

Bu videomuzda ülkemizde satışına yeni başlanan Dark'ın mini type-c modeli mini ITX kasasını inceliyoruz. Bakalım medya ve dosya indirme bilgisayarları için beklentilerimizi karşılayabiliyor mu?


Videoyu izleyemiyorsanız tıklayınız
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talh4wk 9 yıl
video için teşekkürler :)
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micro77 10 yıl
slm
Bu kasadan yeni satın aldım.intel atom 330 ışlemcili anakart ile kullanıyorum ; hepsiburada.com/...
Kasa gerçekten çok kaliteli.Ses konusuna gelince ençok gürültüyü anakartın chipset fanı çıkarıyor.Egsoz fanı idare eder , Speed-Step'in dediği gibi güç kaynağı fanı da gürültülü çalışıyor.
Mini ITX kasalar arasında en kullanışlı ve kalitelisi bu kasadır diyebilirim.Bir Türk firamsının da bu kasayı üretip satması ayrıca guru verici.
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VISION 10 yıl
Kasada anakartta çok güzel, teknoloji için güzel bir adım. Ses seviyesi kasanın orjinal fanı yerine 80 sessiz bir fan konularak giderilebilir. Tabi rahatsız olanlar için geçerli. Bu detaylı inceleme için DH ekibine teşekküe ederim...
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HızlıPcServis 10 yıl
Güzel ürünler ve güzel bir anlatım.

Teşekkürler mesut çevik ve DH




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Speed-Step 10 yıl
@VISION

Ne yazık ki 8cm lik fanı değiştirmeniz gürültüyü azaltmayacaktır, asıl gürültüyü güç kaynağı yapıyor
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alg444 10 yıl
Optik sürücü kapağının takılma olayını aşılamaz bir sorun değil sürücü tepsisinde bulun o kapaklar çıkartılabiliniyor. Hem girip çıkartırken daha sesiz olor hemde özellikle uyduruk kasalarda bulunana kötü sürücü kapaklarınında daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Birde güç kaynağı kasanın arkasında anakartın üstüne gelecek şekilde konumlandırılsaydı daha iyi olurdu.
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mcok 10 yıl
44Db gürültü çokmuş.
salonda böyle bi gürültü hiç çekilmez.
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okean 10 yıl
PC labs da aynı ürünü incelemiş ve sesi 37.5 dBA olarak ölçmüş. DH'nin kullandığı konfigürasyon daha iddialı olduğundan işlemci soğutucusunun sesi toplam sistem sesini bastırmış gibi geliyor bana.
pclabs.com.tr/...
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar kullanışlı olacak ama ön kapak kesinlikle sorun cıkarır.
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Lovelorn Rhapsody 10 yıl
eline sağlık...
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Alex1024 10 yıl
DVD Sürücüsünün ön kapağı çıkartılırsa sanırım kapağın takılma sorunu düzeltimiş olur...
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THeRioN 10 yıl
:) blu-ray sürücünün çekmecesinin önyüzünü çıkarmayı deneyen arkadaşlar sorun yaşamayacaklardır. (ben de çıkarmadan kullansam vento kasamda da sıkışırdı eminim =) )
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titrexius 10 yıl
Anakart güzel.Fakat kasa icin ayni sıfatı kullanabilecekmiyiz zamanla kullanan arkadasların yorumları dahilinde göreceğiz.Bugün bir online alışveriş sitesinde gördüğümden beri mevcut sistemimi satıp bu anakartla bir sistem oluşturma isteği sardı.Kasanın güc kaynaği yeterli olmayabilir.Bence JCP 101B MiNi-ITX KASA 250w güç kaynagı ve tasarımıyla daha da alınası bir kasa....
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MKayan 10 yıl

Orjinalden alıntı: titrexius

Anakart güzel.Fakat kasa icin ayni sıfatı kullanabilecekmiyiz zamanla kullanan arkadasların yorumları dahilinde göreceğiz.Bugün bir online alışveriş sitesinde gördüğümden beri mevcut sistemimi satıp bu anakartla bir sistem oluşturma isteği sardı.Kasanın güc kaynaği yeterli olmayabilir.Bence JCP 101B MiNi-ITX KASA 250w güç kaynagı ve tasarımıyla daha da alınası bir kasa....


+1


güç kaynağının konumu da bir acayip olmuş ön tarafta.

Bir de JCP 101 incelemesi görsek buralarda...
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