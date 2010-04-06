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Dark'dan ultra-kompakt tasarımlı medya oynatıcısı: Mini Mania

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,6b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dark'dan ultra-kompakt tasarımlı medya oynatıcısı: Mini Mania
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Gelişmiş özelliklere sahip yeni bir medya oynatıcı almak isteyenler için Dark'ın zengin özelliklere sahip yeni çözümü dikkat çekici bir alternatif olabilir. Mini Mania olarak isimlendirilen medya oynatıcısı, ultra-kompakt boyutları ve ince tasarımıyla şık bir görünüm sergilerken, kasasının altındaki güçlü donanımıyla, kullanıcılara oturma odaları başta olmak üzere diledikleri heryerde gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor.

Yaygın olarak kullanılan medya formatlarının tamamına destek sunan Dark Mini Mania, .mkv formatını da sorunsuzca oynatabiliyor. Yüksek çözünürlüklü (1080p) videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Mini Mania'nın Türkçe arayüzü ve kullanıcı dostu ara birimiyle, zengin format desteğini ve gelişmiş özelliklerini, kullanıcılarına menü keşmekeşi yaşatmadan hızlı, kolay ve etkin bir şekilde kullandırabildiğine özellikle dikkat çekiliyor.

Dark Mini Mania'nın genel özelliklerine baktığımızda 150 x 110 x 29 mm boyutlarında ve 248 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i ve 480i gibi farklı çözünürlüklere destek sunan medya oynatıcısı H.264, MKV, M2TS, MTS (BDAV), TS, TP, TRP, WMV9, AVI, MPEG 1/2/3/4, HD DivX, Xvid, AVHCD, ISO, VOB, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, FLV, ISO ve DAT gibi video formatlarını oynatabiliyor.

Görüntü formatları gibi yaygın olarak kullanılan ses formatlarının da desteklendiği Dark Mini Media, DTS Digital, Dolby, MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC ve AC3 desteği ile geliyor. Benzer şekilde popüler resim ve alt yazı formatlarının da gösterilebildiği yeni medya oynatıcısında görüntü ara birimi olarak HDMI (v1.3) ve CVBS (kompozit), ses ara birimi olaraksa Stereo Analog, SPDIF optik ve HDMI dijital çıkışları bulunuyor.

Dark Mini Media'nın bir diğer önemli özelliği ise sahip olduğu kablosuz iletişim teknolojisi. Bünyesinde barındırdığı adaptör ile 802.11 b/g/n WiFi desteği sunan cihaz, BitTorrent desteği ile siz evden yokken, dilediğiniz dosyaları indirebiliyor ve bu sayede PC benzer bir kullanım deneyimi sunabiliyor. Kablolu iletişim için Ethernet portuna da sahip olan Mini Mania'da iki USB portu ve çok formatlı kart okuyucusu da bulunuyor.

USB portları sayesinde kullanıcıların farklı kaynaklardan edindiği medya dosyalarını oynatabilen Dark Mini Mania, SD/SDHC/MMC/MS formatlarına destek sunan çok formatlı kart okuyucusu sayesinde aynı zamanda dijital kameranızla çektiğiniz görünütleri HDTV'nize yansıtabiliyor. 179$+KDV'lik tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunulan Dark Mini Mania'nın WiFi'sız daha ekonomik bir çözümü de yine satışa sunulmuş durumda.

Dark'dan ultra-kompakt tasarımlı medya oynatıcısı: Mini Mania
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar merhaba hepinizin yorumlarını okudum hepside faydalı yalnız merak ettiğim bir konu var bu cihaza kaydettiğimiz videolar üzrinde oynama yapabilirmiyiz yani filmi ikiye bölüp veya filmin üzerine başka filim yapıstırabilirmiyiz filmin başına veya sonuna.
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Tamer Teknik Servis 9 yıl
Dark mini maniayı 15 gündür kullanıyorum,wd tv gen 1 den sonra gerçekten media player kullandığımı hissettim diyebilirim,wd tv de takılan 1080p filmler dark mini de sorunsuz oynadı,kablolu ağ üzerinden pc ye bağlanıp media oynatımı 720p-1080p sorunsuz,wirelles ile 1080p lerde sinyal kalitesine bağlı olarak sorun olabilir test etmek gerek.pc den de kolaylıkla dark miniye bağlanılabiliyor,altyazılara gelirsek, renk seçeneği,aşağı yukarı kaydırma ve senkron ayarı çok iyi düşünülmüş,altyazılara bir de gölge eklense bence eksiksiz bir media player (fiyatına göre) kopyalama,silme,adlandırma gibi seçenekler mevcut,harici bağlananan hdd ler için pc ye takıp işlem yapmaya gerek kalmaması açısından büyük bir kolaylık.yeni yazılımdaki arayüz güzel,şu an için tek sıkıntı torrent sorunları ve altyazıda siyah gölge ve daha fazla renk seçeneğinin olmayışı,kısa sürede bunlarda hallolacak sanıyorum,ve şunuda söylemeden geçemeyeceğim, destek sitesindeki yöneticiler müşteri şikayet mesajlarına çözüm bulmak yerine işlerine gelmediğinde siliyor
.wd tv live ve benzeri cihazlara karar vermeden önce bu cihazı mutlaka test edin derim. 02/08/2010
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dreamman115 9 yıl
bu cihazla uyumlu wireless adaptörlerler nelerdir acaba bilgisi olan varmı
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daldiy 9 yıl
fan sesi yok denmiş ama bendeki cihazda baya var.
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DH Misafiri 9 yıl
Piyasaya çıkmasını bekliyorum. Forumda bir çok iyi ve kötü taraflarını okudum..Ama beni asıl ilgilendiren wifi
bağlantısı ile pc ye ulaşmak ve filmleri dvd çekmeden izlemek. Umarım mahcup etmez..
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xense 9 yıl
Yalnız o cihazı öyle fotodaki gibi cep içinde taşımakta tam türk işi olmuş. adama sormazlarmı? birader cihaz tamam da adaptörü nerene soktun die?
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Erai 9 yıl
Dark media mania kullanıcısı olarak, ne yazıkki bu markadan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu marka ürünler tam testleri yapılmadan, sorunlu yazılımlar ve donanım ile piyasaya sürüldüğü için çok fazla sorun var ve bu sorunlar giderilemiyorlar. Almak isteyenlere tavsiye niteliğinde yazdım, kesinlikle firmaya ya da markaya bir garezim yoktur...
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tcmb 9 yıl

xense

Yalnız o cihazı öyle fotodaki gibi cep içinde taşımakta tam türk işi olmuş. adama sormazlarmı? birader cihaz tamam da adaptörü nerene soktun die?



Ben de bunu yazacaktım...
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Batuist 9 yıl
bünyesinde dahili bir hafıza bulundursaymış güzel olcakmış.. en azından 64GB bir kapasite bile hiç yoktan iyi sayılırdı.. yinede harika bir çözüm.. Günümüzdeki DVD oynatıcıların boyutlarını ve resim video gibi desteklerini düşündüğümüzde bu alet bu boyutuyla gerçekten iyi iş çıkarıyor.. yalnız tek eksik dahili bir disk barındırmaması değil aynı zamanda bir DVI çıkışının olmamasıda bence bir dezavantaj.. ama yinede bunun için küçük çevirici adaptörler bulunuyor...
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AviatoR 9 yıl
çok şık bir cihaz hayırlı olsun


bakalım ne yorumlar gelecek...
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