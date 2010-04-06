Dark'dan ultra-kompakt tasarımlı medya oynatıcısı: Mini Mania

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Gelişmiş özelliklere sahip yeni bir medya oynatıcı almak isteyenler için Dark'ın zengin özelliklere sahip yeni çözümü dikkat çekici bir alternatif olabilir. Mini Mania olarak isimlendirilen medya oynatıcısı, ultra-kompakt boyutları ve ince tasarımıyla şık bir görünüm sergilerken, kasasının altındaki güçlü donanımıyla, kullanıcılara oturma odaları başta olmak üzere diledikleri heryerde gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor.

Yaygın olarak kullanılan medya formatlarının tamamına destek sunan Dark Mini Mania, .mkv formatını da sorunsuzca oynatabiliyor. Yüksek çözünürlüklü (1080p) videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Mini Mania'nın Türkçe arayüzü ve kullanıcı dostu ara birimiyle, zengin format desteğini ve gelişmiş özelliklerini, kullanıcılarına menü keşmekeşi yaşatmadan hızlı, kolay ve etkin bir şekilde kullandırabildiğine özellikle dikkat çekiliyor.

Dark Mini Mania'nın genel özelliklerine baktığımızda 150 x 110 x 29 mm boyutlarında ve 248 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i ve 480i gibi farklı çözünürlüklere destek sunan medya oynatıcısı H.264, MKV, M2TS, MTS (BDAV), TS, TP, TRP, WMV9, AVI, MPEG 1/2/3/4, HD DivX, Xvid, AVHCD, ISO, VOB, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, FLV, ISO ve DAT gibi video formatlarını oynatabiliyor.

Görüntü formatları gibi yaygın olarak kullanılan ses formatlarının da desteklendiği Dark Mini Media, DTS Digital, Dolby, MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC ve AC3 desteği ile geliyor. Benzer şekilde popüler resim ve alt yazı formatlarının da gösterilebildiği yeni medya oynatıcısında görüntü ara birimi olarak HDMI (v1.3) ve CVBS (kompozit), ses ara birimi olaraksa Stereo Analog, SPDIF optik ve HDMI dijital çıkışları bulunuyor.

Dark Mini Media'nın bir diğer önemli özelliği ise sahip olduğu kablosuz iletişim teknolojisi. Bünyesinde barındırdığı adaptör ile 802.11 b/g/n WiFi desteği sunan cihaz, BitTorrent desteği ile siz evden yokken, dilediğiniz dosyaları indirebiliyor ve bu sayede PC benzer bir kullanım deneyimi sunabiliyor. Kablolu iletişim için Ethernet portuna da sahip olan Mini Mania'da iki USB portu ve çok formatlı kart okuyucusu da bulunuyor.

USB portları sayesinde kullanıcıların farklı kaynaklardan edindiği medya dosyalarını oynatabilen Dark Mini Mania, SD/SDHC/MMC/MS formatlarına destek sunan çok formatlı kart okuyucusu sayesinde aynı zamanda dijital kameranızla çektiğiniz görünütleri HDTV'nize yansıtabiliyor. 179$+KDV'lik tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunulan Dark Mini Mania'nın WiFi'sız daha ekonomik bir çözümü de yine satışa sunulmuş durumda.

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