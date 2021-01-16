David O. Russell'ın yeni filmi tam bir yıldızlar geçidi: De Niro, Anya Taylor, Margot Robbie, Bale ve daha fazlası

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Stüdyoların bütçesinin artmasının ve film sekötürünün daha da büyümesiyle film başına düşen yıldız oyuncu sayısı da bir hayli arttı. Bildiğiniz gibi önceden bazı istisanalar dışında genelde filmlerde bir, belki iki tane yıldız oyuncu olurdu. Ancak şimdi bazı filmler tamamen yıldız oyunculardan oluşuyor.

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American Hustle, Silver Linings Playbook ve Three Kings gibi filmlerin yönetmeni olan David O. Russell, yeni filmi için oyuncu seçimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde kadroya yeni isimler eklendi ve kadro iyice büyüdü. Kadrodaki her isim tek başına önemli bir filmin başrolü olup ödül alabilecek seviyede oyuncular.

Biz oyuncu isimlerini yazalım siz yorumu kendiniz yapın: Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana ve Christian Bale.

Filmin oyuncuları bu şekilde ancak film ile ilgili şu anda ismi de dahil olmak üzere hiçbir detayı bilinmiyor. İlerleyen günlerde detaylar gelince sizlere aktaracağız.

https://www.gamesradar.com/robert-de-niro-anya-taylor-joy-and-more-join-new-david-o-russell-movie/

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