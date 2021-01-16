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    David O. Russell'ın yeni filmi tam bir yıldızlar geçidi: De Niro, Anya Taylor, Margot Robbie, Bale ve daha fazlası

    Henüz ismi belli olmayan David O. Russel'ın yeni filminin oyuncu kadrosu genişliyor ve her geçen oyuncu yıldızlık seviyesini daha da üst düzeye taşıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    David O. Russell'ın yeni filmi tam bir yıldızlar geçidi: De Niro, Anya Taylor, Margot Robbie, Bale ve daha fazlası
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    Stüdyoların bütçesinin artmasının ve film sekötürünün daha da büyümesiyle film başına düşen yıldız oyuncu sayısı da bir hayli arttı. Bildiğiniz gibi önceden bazı istisanalar dışında genelde filmlerde bir, belki iki tane yıldız oyuncu olurdu. Ancak şimdi bazı filmler tamamen yıldız oyunculardan oluşuyor.

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    American Hustle, Silver Linings Playbook ve Three Kings gibi filmlerin yönetmeni olan David O. Russell, yeni filmi için oyuncu seçimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde kadroya yeni isimler eklendi ve kadro iyice büyüdü. Kadrodaki her isim tek başına önemli bir filmin başrolü olup ödül alabilecek seviyede oyuncular.

    Biz oyuncu isimlerini yazalım siz yorumu kendiniz yapın: Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana ve Christian Bale.

    Filmin oyuncuları bu şekilde ancak film ile ilgili şu anda ismi de dahil olmak üzere hiçbir detayı bilinmiyor. İlerleyen günlerde detaylar gelince sizlere aktaracağız. 



    https://www.gamesradar.com/robert-de-niro-anya-taylor-joy-and-more-join-new-david-o-russell-movie/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    5 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    5 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gecmis tecrubeden, oynuyan yildiz oyuncu sayisi artikca filim kendisi o kadar asagiya iniyor, bos yildiz gecit torenine donusuyor. nadir orneklerde tersi durum cikarda film iyi olursa sinema tarihine efsaneleri arasinda yer aliyor.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncuların iyi olması tabiki iyi fakat konu, işlenme tarzı, görüntülerin işlenmesi gibi faktörler hala önemli
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla oyuncuları gördükçe beklenti tavan yaptı şimdi
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizimkiler tiye almaya devam etsin başka bişi bilmezler düzgün bir bilim kurgu yok keko maço film dizi yaparlar anca kurtlar vadisi çukur gibi vs
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sendemail (umit erdem) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    İlla bilim kurgu olmasına gerek yok , "yapımcı" ve "menajer" denilen bir gutüh var , entellektüel bakımdan bunlar da TR'nin dibinde.
    Haliyle evrensel konuları irdeleyen bir iş çıkmıyor .İran ,Lübnan sineması yanında dahi çoluk çocuk kalıyoruz ,
    Yapımcı -casting -menajer tipleri nereden mi biliyorum , komşum 120 bölümlük bir dizinin başrolünü oynadı ."Camia " diyorlar dökük durumda...
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