Wednesday 3. sezon için bekleyiş uzun sürecek; Planlanan yayın tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Wednesday, bu hafta 2. sezonun 2. kısmıyla ekranlara geri döndü. Böylece 2. sezonu tamamlayan Wednesday, 3. sezonuyla geri dönecek. Netflix daha 2. sezon bitmeden 3. sezon için resmi onayı vermişti.

Ne var ki yeni sezon için uzun süre beklememiz gerekebilir. İlk iki sezonu arasında izleyicileri neredeyse üç yıl bekleten Wednesday, 3. sezonu öncesi de uzunca bir ara verecek.

Wednesday 3. Sezon, 2027 Ortalarında Yayınlanacak

What's On Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Wednesday'in 3. sezonunun 2027 yazında yayınlanması planlanıyor. Bu da yeni sezon için iki yıl beklememiz gerekeceği anlamına geliyor. Yeni sezonun çekimlerine 2026 baharında başlanması planlanıyor.

Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family)'nden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

Dizinin başındaki isim olan Alfred Gough, 3. sezonda hikâyenin daha karanlık bir tona bürüneceğini söylüyor. Lady Gaga'nın hayat verdiği Ophelia, bu hikâyenin önemli bir parçası olacak.

Wednesday 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu

