HBO, merakla beklenen IT: Welcome to Derry dizisinin yayın tarihini açıkladı

IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Tabii bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağı bulunuyor.
IT: Welcome to Derry, 26 Ekim'de Başlayacak
Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor. IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti.
Daha önce dizinin Ekim ayında izleyici ile buluşacağını açıklayan fakat daha net bir yayın tarihi vermeyen HBO, merak edilen o tarihi dün açıkladı. IT: Welcome to Derry, 26 Ekim'de başlayacak. HBO yapımı olan dizi, HBO ve HBO Max'te eş zamanlı olarak yayınlanacak.