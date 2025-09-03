HBO, merakla beklenen IT: Welcome to Derry dizisinin yayın tarihini açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO tarafından hazırlanan IT dizisi olacak. IT: Welcome to Derry adını taşıyan dizi,son yıllarda çıkan film uyarlamalarıyla aynı evrende geçecek. Hatırlarsanız Stephen King'in en sevilen eserlerinden olanIT (O), 2017 ve 2019 yıllarında çıkan iki filmle sinemaya uyarlanmış, ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi memnun etmişti. O iki filmin öncüsü (prequel'i) olarak hazırlanan Welcome to Derry, şimdi bu hikâyenin geçmişini ekrana taşıyacak.

IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Tabii bu karakterlerden bazılarının ana serideki karakterlerle bağı bulunuyor.

IT: Welcome to Derry, 26 Ekim'de Başlayacak

Kabusları süsleyen cani palyaço Pennywise'ı da filmlerdekiyle aynı oyuncu (Bill Skarsgård) canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar gibi isimler eşlik ediyor. IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönetti.

Daha önce dizinin Ekim ayında izleyici ile buluşacağını açıklayan fakat daha net bir yayın tarihi vermeyen HBO, merak edilen o tarihi dün açıkladı. IT: Welcome to Derry, 26 Ekim'de başlayacak. HBO yapımı olan dizi, HBO ve HBO Max'te eş zamanlı olarak yayınlanacak.

