    Paramount, Activision ile anlaştı: Call of Duty film ve dizileri geliyor

    Geçtiğimiz hafta söylentilerini duymaya başladığımız anlaşma tamamlandı. Activision ile anlaşan Paramount, büyük bütçeli bir Call of Duty filmi için hazırlıklara resmen başladı.

    Paramount, Activision ile anlaştı: Call of Duty film ve dizileri geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta gelen haberler, Hollywood'un köklü stüdyolarından Paramount'un bir Call of Duty filmi yapmak istediğini ve bunun için Activision ile görüşmelere başladığını ortaya çıkarmıştı. Bu görüşmelerin nihayete erdirilmesi uzun sürmedi. Paramount ve Activision arasında kurulacak iş birliği dün resmi olarak duyuruldu. Paramount, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Call of Duty filmi için hazırlıklara resmen başladı. Üstelik planlar tek bir filmden ibaret değil.

    Paramount, Call of Duty Filmleri ve Dizileri Hazırlamak İstiyor

    Paramount'un önceliği büyük bütçeli bir Call of Duty filmi yapmak olacak. Stüdyo bu konuda, büyük başarı yakaladığı Top Gun: Maverick'i model alacağını söylüyor. Bu filmin başarılı olması hâlinde Call of Duty markası etrafında yeni bir seri kurulacak. Bu seride filmlerin yanı sıra dizilerin de olacağı söyleniyor. Hatta bu yapımların tek bir sinematik evrende toplanması bile söz konusu olabilir ama işin bu kısmı henüz netleşmiş değil.

    Paramount ile Activision arasındaki anlaşma henüz yeni imzalanmış olduğu için şimdilik yönetmen ya da başrol oyuncusu gibi detaylar belirlenmiş değil. Ancak Paramount'un büyük umutlar bağladığı bu film için etkileyici bir ekip toplayacağı düşünülüyor. Çünkü bu filmin başarısı, stüdyoya son derece kârlı yeni bir seri kazandırabilir.

