Amazon'un Tomb Raider dizisi sete çıkıyor: Başrol oyuncusu belli oldu

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Tomb Raider'ı diziye uyarlamak için bir süre önce hazırlıklara başlayan Amazon, nihayet bu proje için somut adımlar atıyor. Bir dönem krize giren, hatta iptal edilmesi gündemde olan Tomb Raider dizisi, aradan geçen sürede sadece rayına oturmakla kalmayıp epey de yol kat etmiş görünüyor. Öyle ki artık çekim tarihi bile belirlendi. Dizinin çekimlerine 19 Ocak 2026'da başlanacak.

Amazon sadece çekim tarihini paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda dizinin başrol oyuncusunu da resmen açıkladı. Live-action (animasyon olmayan) Tomb Raider dizisinde Lara Croft'u Sophie Turner (Game of Thrones'un Sansa'sı) canlandıracak. Daha önce bu ikonik karaktere Angelina Jolie ve Alicia Vikander hayat vermişti.

Tomb Raider Dizisi Phoebe Waller-Bridge'in İmzasını Taşıyor

Tomb Raider dizisini daha önce açıklandığı gibi Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) hazırlıyor. Ancak aradan geçen sürede ona bir isim daha eklenmiş durumda. Waller-Bridge ile birlikte projenin başında yer alması için Chad Hodge (Wayward Pines) ile anlaşıldı. Ayrıca dizinin ilk bölümlerini yönetmesi için de Jonathan van Tulleken (Shogun) görevlendirildi.

Tomb Raider dizisinin bu seriyi ekrana uyarlarken nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak işin başında Phoebe Waller-Bridge'in olması, bunun hikâyeye kendi dokunuşlarını katacak bir uyarlama olacağını düşündürüyor. Diğer yandan rol için Sophie Turner'ın tercih edilmesi, hikâyenin merkezinde genç bir Lara Croft'un olacağını gösteriyor.

Tomb Raider dizisi sete çıkıyor: Başrol oyuncusu belli oldu

