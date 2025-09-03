A House of Dynamite'tan ilk fragman: Netflix'in bu yılki en dikkat çekici filmi olabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Artık Eylül ayına gelmemizle birlikte, bu yıl ödül sezonunda adından söz ettirecek prestijli filmlerin de çıktığı döneme girmiş bulunuyoruz. Nitekim şu sıralar düzenlenen Venedik ve Telluride gibi film festivallerinde bu filmler ilk gösterimlerini yapıyor. Bu gösterimler sırasında öne çıkan yapımlardan biri de Kathryn Bigelow'un yeni filmi A House of Dynamite oldu. Netflix çatısı altında hayata geçirilen film, dünya prömiyerini yaptığı Venedik'te eleştirmenleri etkilemeyi başardı. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %90, MetaCritic puanı ise 88.

Venedik'te aldığı övgülerle daha da heyecan yaratan A House of Dynamite için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragmanı paylaşıldı.

A House of Dynamite, Bir Nükleer Saldırı Sırasında Yaşanacakları Konu Alıyor

A House of Dynamite, nereden fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın ABD'ye doğru ilerlerdiği bir felaket senaryosunu işliyor. Böyle bir senaryoda neler yaşanacağını olabildiğince gerçekçi bir şekilde ekrana taşımayı hedefleyen A House of Dynamite, Beyaz Saray'daki ekibin bu füzenin nereden geldiğini ve nasıl karşılık vereceklerini belirlemek için zamana karşı verdiği yarışı konu alıyor.

Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 hf. önce eklendi

Filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee ve Jason Clarke yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Netflix'in A House of Dynamite filminden ilk fragman geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: