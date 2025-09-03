Giriş
    A House of Dynamite'tan ilk fragman: Netflix'in bu yılki en dikkat çekici filmi olabilir

    Oscar ödüllü sinemacı Katheryn Bigelow'un yönettiği, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde övgü toplayan A House of Dynamite filminden ilk fragman yayınlandı.

    A House of Dynamite'tan ilk fragman: Netflix'in bu yılki en dikkat çekici filmi olabilir Tam Boyutta Gör
    Artık Eylül ayına gelmemizle birlikte, bu yıl ödül sezonunda adından söz ettirecek prestijli filmlerin de çıktığı döneme girmiş bulunuyoruz. Nitekim şu sıralar düzenlenen Venedik ve Telluride gibi film festivallerinde bu filmler ilk gösterimlerini yapıyor. Bu gösterimler sırasında öne çıkan yapımlardan biri de Kathryn Bigelow'un yeni filmi A House of Dynamite oldu. Netflix çatısı altında hayata geçirilen film, dünya prömiyerini yaptığı Venedik'te eleştirmenleri etkilemeyi başardı. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %90, MetaCritic puanı ise 88.

    Venedik'te aldığı övgülerle daha da heyecan yaratan A House of Dynamite için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragmanı paylaşıldı.

    A House of Dynamite, Bir Nükleer Saldırı Sırasında Yaşanacakları Konu Alıyor

    A House of Dynamite, nereden fırlatıldığı bilinmeyen bir nükleer bombanın ABD'ye doğru ilerlerdiği bir felaket senaryosunu işliyor. Böyle bir senaryoda neler yaşanacağını olabildiğince gerçekçi bir şekilde ekrana taşımayı hedefleyen A House of Dynamite, Beyaz Saray'daki ekibin bu füzenin nereden geldiğini ve nasıl karşılık vereceklerini belirlemek için zamana karşı verdiği yarışı konu alıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee ve Jason Clarke yer alıyor.

