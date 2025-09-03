Wednesday 2. sezon, yeni bölümleriyle geri döndü; 2. kısım yayında!

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Wednesday geçtiğimiz ay 2. sezonuyla geri döndü dönmesine ama Netflix ilk aşamada sadece dört bölüm yayınladı. İki kısma bölünen yeni sezonun geri kalan dört bölümü ise 2. kısma saklandı. Neyse ki o bölümler için de çok uzun süre beklememiz gerekmedi. 2. sezonun hikâyesini tamamlayan yeni bölümler, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu.

Wednesday 2. Sezon 2. Kısım, Sezonun Hikâyesini Tamamlayacak

Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family)'nden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

Eylül ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmuyor.

Dizinin bugün yayınlanan yeni bölümlerinde, ilk sezondan hatırladığımız Gwendoline Christie geri dönerken, Lady Gaga da ilginç bir karakterle hikâyeye dâhil oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: