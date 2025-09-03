Giriş
    Wednesday 2. sezon, yeni bölümleriyle geri döndü; 2. kısım yayında!

    Netflix'in sevilen dizisi Wednesday yeni bölümleriyle geri döndü! İlk kısmı geçtiğimiz ay yayınlanan 2. sezonun geri kalan dört bölümü, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu.

    Wednesday 2. sezon 2. kısım Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Wednesday geçtiğimiz ay 2. sezonuyla geri döndü dönmesine ama Netflix ilk aşamada sadece dört bölüm yayınladı. İki kısma bölünen yeni sezonun geri kalan dört bölümü ise 2. kısma saklandı. Neyse ki o bölümler için de çok uzun süre beklememiz gerekmedi. 2. sezonun hikâyesini tamamlayan yeni bölümler, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu.

    Wednesday 2. Sezon 2. Kısım, Sezonun Hikâyesini Tamamlayacak

    Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family)'nden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

    Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmuyor.

    Dizinin bugün yayınlanan yeni bölümlerinde, ilk sezondan hatırladığımız Gwendoline Christie geri dönerken, Lady Gaga da ilginç bir karakterle hikâyeye dâhil oluyor.

