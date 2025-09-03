Wednesday 2. sezon, yeni bölümleriyle geri döndü; 2. kısım yayında!

Wednesday 2. Sezon 2. Kısım, Sezonun Hikâyesini Tamamlayacak
Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family)'nden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.
Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmuyor.
Dizinin bugün yayınlanan yeni bölümlerinde, ilk sezondan hatırladığımız Gwendoline Christie geri dönerken, Lady Gaga da ilginç bir karakterle hikâyeye dâhil oluyor.
