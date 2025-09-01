Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni dizi: House of Guinness'in ilk fragmanı yayınlandı

    Netflix, merakla beklenen yeni dizisi House of Guinness'in ilk fragmanını yayınladı. Dizi, Peaky Blinders'ın yaratıcısı olarak tanınan Steven Knight'ın imzasını taşıyor. 

    Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni dizi: House of Guinness'in ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de House of Guinness olacak. Peaky Blinders'ın yaratıcısı olarak tanıdığımız Steven Knight'ın imzasını taşıyan dizi, meşhur Guinness markasını kontrol eden aileye odaklanacak.

    19. yüzyıl Dublin'inde geçen House of Guinness, şehirdeki Guinness fabrikasının isyan, güç ve skandallarla dolu hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ise üç asırlık bu markayı kuran Guinness ailesinin üyeleri yer alıyor.

    House of Guinness, 25 Eylül'de Netflix'te Yayınlanacak

    25 Eylül'de ekrana gelecek olan House of Guinness için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton gibi isimler yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fluence extreme hangi paket referans değeri ne demek clio l vites nedir havalı pilot sözleri ps4 sistemi başlatılamıyor usb kablosu kullanarak dualshock

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum