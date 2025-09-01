Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni dizi: House of Guinness'in ilk fragmanı yayınlandı

19. yüzyıl Dublin'inde geçen House of Guinness, şehirdeki Guinness fabrikasının isyan, güç ve skandallarla dolu hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ise üç asırlık bu markayı kuran Guinness ailesinin üyeleri yer alıyor.
House of Guinness, 25 Eylül'de Netflix'te Yayınlanacak
25 Eylül'de ekrana gelecek olan House of Guinness için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O'Shea, James Norton gibi isimler yer alıyor.
