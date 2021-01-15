The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor

Şu sıralar Robert Pattinson'ın başrolü olduğu The Batman filmi ile tanınan Matt Reeves'in başında olduğu yeni bir proje duyuruldu.

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HBO Max'te yayınlanacak olan dizinin senaryosu Dan Frey'in The Future Is Yours isimli romanına dayanacak. Dizinin ismi ise The Future olacak. Dizinin yaratıcılığını kitabın yazarı Dan Frey ve The Batman'in yönetmeni Matt Reeves üstlenecek. Projenin arkasında Aneesh Chaganty ve Warner Bros. bulunuyor.

Dizi, bir saatlik bölümlerden oluşacak. The Future isimli bu bilim kurgu dizisi, modern insanlık tarihinde en devrimsel teknolojik cihazı icat eden iki arkadaşa odaklanacak. Günümüzün Silikon Vadisi'nde geçecek olan dizi için TV'de hiç görülmemiş, yenilikçi bir yapıyla karşımıza çıkmayı hedefliyor.

Dizinin ne yazık ki şu an için hiçbir ayrıntısı bilinmiyor. Dizinin uyarlanacağı kitap da 9 Şubat'ta yayınlanacak. En azından o zaman hikayeye dair daha fazla ayrıntı öğrenebiliriz.

https://deadline.com/2021/01/the-future-sci-fi-tech-drama-hbo-max-matt-reeves-6th-idaho-run-team-1234673104/

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