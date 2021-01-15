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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor

    Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves'in yapımcılığını üstlendiği bir bilim kurgu dizisi geliyor. HBO Max'te yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor

    Şu sıralar Robert Pattinson'ın başrolü olduğu The Batman filmi ile tanınan Matt Reeves'in başında olduğu yeni bir proje duyuruldu.

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    HBO Max'te yayınlanacak olan dizinin senaryosu Dan Frey'in The Future Is Yours isimli romanına dayanacak. Dizinin ismi ise The Future olacak. Dizinin yaratıcılığını kitabın yazarı Dan Frey ve The Batman'in yönetmeni Matt Reeves üstlenecek. Projenin arkasında Aneesh Chaganty ve Warner Bros. bulunuyor.

    Dizi, bir saatlik bölümlerden oluşacak. The Future isimli bu bilim kurgu dizisi, modern insanlık tarihinde en devrimsel teknolojik cihazı icat eden iki arkadaşa odaklanacak. Günümüzün Silikon Vadisi'nde geçecek olan dizi için TV'de hiç görülmemiş, yenilikçi bir yapıyla karşımıza çıkmayı hedefliyor.

    Dizinin ne yazık ki şu an için hiçbir ayrıntısı bilinmiyor. Dizinin uyarlanacağı kitap da 9 Şubat'ta yayınlanacak. En azından o zaman hikayeye dair daha fazla ayrıntı öğrenebiliriz.



    https://deadline.com/2021/01/the-future-sci-fi-tech-drama-hbo-max-matt-reeves-6th-idaho-run-team-1234673104/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 26 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hbo ise biraz daha beklenti yüksek oluyor.
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