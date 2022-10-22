DaVinci Resolve video düzenleme uygulaması sonunda iPad'e geliyor

Apple, bu ayın başlarında M2 işlemcili yeni iPad Pro'nun lansmanı sırasında DaVinci Resolve desteğinden bahsetmişti. Uygulamanın geliştiricisinden gelen resmi açıklama, kullanıcıların neler beklemesi gerektiği hakkında daha fazla bilgi veriyor. DaVinci Resolve'un iPad versiyonunun, uygulamanın masaüstü versiyonuyla hemen hemen aynı olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte, kontroller tabletin dokunmatik ekranı için optimize edilmiş.
DaVinci Resolve iPad sürümü ne zaman çıkacak?
Kullanıcılar dosyaları doğrudan dahili cihaz belleğinden veya iCloud'dan içe aktarabilecekler. H.264, H.265, Apple ProRes ve Blackmagic RAW dosyaları işlenebilecek. İçerik oluşturucular ayrıca Blackmagic Cloud üzerinden bağlanarak projeler üzerinde uzaktan çalışabilecekler. DaVinci Resolve'ün M2 işlemcili yeni iPad Pro'da Ultra HD ProRes video işlerken 4 kat daha hızlı performans sağlayabildiği belirtiliyor, ancak tam olarak neyle karşılaştırıldığı söylenmiyor. M1 işlemci tabanlı eski iPad Pro kullanıcıları ise HDR dosyalarını düzenleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.