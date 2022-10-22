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    Anlık Bildirim

    DaVinci Resolve video düzenleme uygulaması sonunda iPad'e geliyor

    DaVinci Resolve yakında Apple iPad tablet kullanıcılarına sunulacak. Sevindirici haber popüler video düzenleme yazılımının arkasındaki şirket olan Blackmagic Design'dan geldi.
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    DaVinci Resolve video düzenleme uygulaması sonunda iPad'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Yazılımın geliştiricisi Blackmagic Design, DaVinci Resolve'un ücretsiz sürümünün ve premium DaVinci Resolve Studio'nun 2022 yılı sonuna kadar iPad'de kullanılabileceği duyurdu.

    Apple, bu ayın başlarında M2 işlemcili yeni iPad Pro'nun lansmanı sırasında DaVinci Resolve desteğinden bahsetmişti. Uygulamanın geliştiricisinden gelen resmi açıklama, kullanıcıların neler beklemesi gerektiği hakkında daha fazla bilgi veriyor. DaVinci Resolve'un iPad versiyonunun, uygulamanın masaüstü versiyonuyla hemen hemen aynı olacağı bildiriliyor. Bununla birlikte, kontroller tabletin dokunmatik ekranı için optimize edilmiş.

    DaVinci Resolve iPad sürümü ne zaman çıkacak?

    Kullanıcılar dosyaları doğrudan dahili cihaz belleğinden veya iCloud'dan içe aktarabilecekler. H.264, H.265, Apple ProRes ve Blackmagic RAW dosyaları işlenebilecek. İçerik oluşturucular ayrıca Blackmagic Cloud üzerinden bağlanarak projeler üzerinde uzaktan çalışabilecekler. DaVinci Resolve'ün M2 işlemcili yeni iPad Pro'da Ultra HD ProRes video işlerken 4 kat daha hızlı performans sağlayabildiği belirtiliyor, ancak tam olarak neyle karşılaştırıldığı söylenmiyor. M1 işlemci tabanlı eski iPad Pro kullanıcıları ise HDR dosyalarını düzenleyebilecek.

    DaVinci Resolve video düzenleme uygulaması sonunda iPad'e geliyor
    DaVinci Resolve'un iPad sürümü 2022'nin dördüncü çeyreğinde App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek. DaVinci Resolve Studio'nun premium sürümü doğrudan uygulamanın kendisinden edinilebilecek. Video düzenleyicinin gelişmiş sürümünün ne kadara mal olacağı ve uygulamanın iPad'in eski sürümlerinde desteklenip desteklenmeyeceği şu anda bilinmiyor.
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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 6 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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