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    Apple, Image Playground'ı yeniledi: iOS 27 ile gerçekçi yapay zeka görselleri geliyor

    Apple, iOS 27 ile Image Playground'a yerleşik fotogerçekçi görsel üretme yeteneği ekledi. Güncelleme, yeni düzenleme araçları ve gelişmiş kontroller de sunuyor.

    Image Playground’a iOS 27 ile gerçekçi AI görselleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2026 etkinliğinde duyurduğu yeniliklerle birlikte yapay zeka destekli görsel oluşturma aracı Image Playground'a ilk kez yerleşik fotogerçekçi görüntü üretme yeteneği kazandırdı. iOS 27'nin bir parçası olarak sunulacak bu güncelleme sayesinde Apple kullanıcıları yalnızca stilize görsellerle sınırlı kalmayacak.

    Rakiplerle fark kapnıyor

    Daha önce kullanıcılar Image Playground üzerinden ağırlıklı olarak animasyon tarzı çizimler, illüstrasyonlar, çıkartmalar ve avatarlar oluşturabiliyordu. Yeni sürümle birlikte uygulama, doğrudan metin komutlarından gerçek fotoğrafları andıran görseller üretebilecek. Mevcut yetenekler de aynen korunmaya devam ediyor.

    Bu değişikliklerin Apple'ın iPhone, iPad ve Mac cihazlarını kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla iOS 27 haricinde iPadOS 27 ve MacOS 27 kullanıcıları da yararlanabilecek.

    Image Playground’a iOS 27 ile gerçekçi AI görselleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Image Playground ile fotogerçekçi görsel üretmeye başlanması aynı zamanda OpenAI, Google ve diğer teknoloji şirketlerinin geliştirdiği sistemler olan farkı da kapatacak.

    Apple, Image Playground'ın yeteneklerini daha önce iOS 26 döneminde de genişletmişti. Şirket, uygulamaya ChatGPT entegrasyonu ekleyerek "Any Style" (Herhangi Bir Stil) seçeneğini kullanıma sunmuş ve kullanıcıların Apple'ın standart görsel stillerinin dışına çıkabilmesini sağlamıştı.

    Image Playground’a iOS 27 ile gerçekçi AI görselleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak iOS 27 ile birlikte gerçekçi görüntü oluşturma özelliği uygulamanın yerleşik bir parçası haline geliyor. Apple ayrıca, Image Playground'a yeni görüntü üretim modelleri eklediğini ve kullanıcıların oluşturulan görseller üzerinde daha fazla ince ayar yapabilmesine olanak tanıyan ek kontroller sunduğunu açıkladı.

    Image Playground sadece bir eğlence alanı olmaktan çıkıyor. Apple’ın verdiği örneğe göre bir arkadaş için doğum günü partisi düzenleyen kullanıcılar, arkadaşlarının pasta tuttuğu bir davetiye görseli oluşturabilecek; ardından metin komutlarıyla pastaya mum ekleyebilecek veya kişinin kıyafetlerini değiştirebilecek. Küçük işletmeler de internet siteleri için yatay görseller, broşürler için ise dikey formatta içerikler üretilebilecek.

    Image Playground’a iOS 27 ile gerçekçi AI görselleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Image Playground'ın Apple ekosistemine entegre yapısı da yeni güncellemeyle birlikte önem kazanıyor. Kilit ekranları, iMessage sohbet arka planları, kişi posterleri ve sistem genelindeki diğer görsel alanlar için de yapay zeka destekli içerikler oluşturulabilecek.

    Geliştirici sürümü yayınlandı

    Apple, yenilenen Image Playground deneyiminin iOS 27 geliştirici beta sürümüyle birlikte erişime açıldığını duyurdu. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde herkese açık beta sürümünü yayınlamayı planlıyor. Bu, muhtemelen temmuz ayında gelecek. iOS 27 ve diğer OS’lerin nihai sürümünün ise eylül ayında tüm uygun cihazlar için kullanıma sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/26/06/08/image-playground-gets-realistic-ai-image-generation-in-ios-27 https://techcrunch.com/2026/06/08/apples-image-playground-doesnt-suck-anymore/
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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 hafta önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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