Apple, Image Playground'ı yeniledi: iOS 27 ile gerçekçi yapay zeka görselleri geliyor

Rakiplerle fark kapnıyor
Daha önce kullanıcılar Image Playground üzerinden ağırlıklı olarak animasyon tarzı çizimler, illüstrasyonlar, çıkartmalar ve avatarlar oluşturabiliyordu. Yeni sürümle birlikte uygulama, doğrudan metin komutlarından gerçek fotoğrafları andıran görseller üretebilecek. Mevcut yetenekler de aynen korunmaya devam ediyor.
Bu değişikliklerin Apple'ın iPhone, iPad ve Mac cihazlarını kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla iOS 27 haricinde iPadOS 27 ve MacOS 27 kullanıcıları da yararlanabilecek.
Apple, Image Playground'ın yeteneklerini daha önce iOS 26 döneminde de genişletmişti. Şirket, uygulamaya ChatGPT entegrasyonu ekleyerek "Any Style" (Herhangi Bir Stil) seçeneğini kullanıma sunmuş ve kullanıcıların Apple'ın standart görsel stillerinin dışına çıkabilmesini sağlamıştı.
Image Playground sadece bir eğlence alanı olmaktan çıkıyor. Apple’ın verdiği örneğe göre bir arkadaş için doğum günü partisi düzenleyen kullanıcılar, arkadaşlarının pasta tuttuğu bir davetiye görseli oluşturabilecek; ardından metin komutlarıyla pastaya mum ekleyebilecek veya kişinin kıyafetlerini değiştirebilecek. Küçük işletmeler de internet siteleri için yatay görseller, broşürler için ise dikey formatta içerikler üretilebilecek.
Geliştirici sürümü yayınlandı
Apple, yenilenen Image Playground deneyiminin iOS 27 geliştirici beta sürümüyle birlikte erişime açıldığını duyurdu. Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde herkese açık beta sürümünü yayınlamayı planlıyor. Bu, muhtemelen temmuz ayında gelecek. iOS 27 ve diğer OS’lerin nihai sürümünün ise eylül ayında tüm uygun cihazlar için kullanıma sunulması bekleniyor.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/26/06/08/image-playground-gets-realistic-ai-image-generation-in-ios-27 https://techcrunch.com/2026/06/08/apples-image-playground-doesnt-suck-anymore/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.