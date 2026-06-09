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    iPadOS 27 hangi cihazlara gelecek? İşte güncellemeyi alacak iPad modelleri

    Apple, iPadOS 27 alacak cihazlar listesini yayınladı. iPadOS 27 güncellemesi, geçen yılki iPadOS 26'ya göre daha fazla iPad modeline desteği kesiyor. İşte yenilikleri kaçıran ve destekleyen modeller:

    iPadOS 27 hangi cihazlara gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC açılış konuşmasında iPad için bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olan iPadOS 27'yi tanıttı. Güncelleme, Liquid Glass iyileştirmeleri, performans geliştirmeleri, Siri AI ve daha fazlasını içeriyor. Peki, iPadOS 27 hangi cihazlara gelecek?

    Kararlılık ve performans iyileştirmeleri, iOS 27 ve iPadOS 27'nin temel taşlarından biri ve hatta bazı eski cihazların sahipleri de güncellemeden faydalanacak. Apple, sistem animasyonlarının hızını artırmayı başardı; uygulamalar önceki sürümlere göre %30'a kadar daha hızlı açılıyor. Yazılım tabanlı CPU zamanlayıcısı sayesinde, eski donanımlarda bile kullanıcı deneyimi iyileştirilecek.

    iPadOS 27 alacak cihazlar listesi

    iPadOS 27 güncellemesi alacak tablet modelleri Tam Boyutta Gör
    iPadOS 27 güncellemesi alacak iPad modelleri şu şekilde:
    • iPad Pro (M4 ve daha yeni çipe sahip modeller)
    • iPad Pro 12.9 inç (4. nesil ve daha yeni modeller)
    • iPad Pro 11 inç (2. nesil ve daha yeni modeller)
    • iPad Air 13 inç (M2 ve daha yeni çipe sahip modeller)
    • iPad Air 11 inç (M2, M3 ve M4)
    • iPad Air 11 inç (4. nesil ve daha yeni modeller)
    • iPad (A16)
    • iPad (9. nesil ve daha yeni modeller)
    • iPad mini (A17 Pro)
    • iPad mini (6. nesil ve daha yeni modeller)

    Ancak, tüm iPadOS 27 uyumlu cihazlar en gelişmiş Apple Intelligence özelliklerini çalıştıramayacak. Apple, iPadOS 27'deki en güçlü cihaz içi yapay zeka modellerinin en az 12 GB RAM'e sahip cihazlarla sınırlı olacağını açıkladı.

    iPadOS 27 güncellemesini almayacak modeller

    iPadOS 26'yı destekleyen bazı iPad modelleri, en son iPadOS 27 güncellemesini hiç çalıştıramayacak. Özellikle, Apple aşağıdaki iPad'ler için yazılım desteğini sonlandırdı:

    • 11 inç iPad Pro (1. nesil, 2018)
    • 12.9 inç iPad Pro (3. nesil, 2018)
    • 11 inç iPad Air (3. nesil, 2019)
    • iPad mini (5. nesil, 2019)
    • iPad (8. nesil, 2020)

    Kısacası, iPadOS 26 çalıştırabilen en eski iPad modelleri iPadOS 27'ye güncellenemeyecek ancak güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

    Apple, iOS 27 ve iPadOS 27 güncellemelerini bu sonbaharda tüm kullanıcılara sunacak. Şu anda ilk geliştirici beta sürümleri yayında.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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