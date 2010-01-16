DDR2 ve DDR3 bellek fiyatları tırmanışa geçti

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Geçtiğimiz günlerde Kingston ve Hynix arasındaki anlaşmayı sizlerle paylaşmış, bellek yongası ve NAND flash çip ihtiyaçlarını karşılaması için Kingston tarafından Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazıldığını belirtmiştik. İşte o haberimizde Kingston'ın pazardaki fiyat dalgalanmalarına karşı kendini korumaya almak istediğini de dikkat çekmiştik. Firmanın tek seferde bu denli büyük bir alım gerçekleştirmesinin arkasındaki neden anlaşılıyor zira gelen yeni bilgilere göre RAM fiyatları yükseliyor. Hem DDR2 hem de DDR3 cephesinde fiyatlar artarken, geçtiğimiz ay 2.38$ seviyesinden satın alınabilen DDR2-800 belleklerin 2.43$ seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Aradaki ufak oynama son kullanıcıların önemli bir kısmı için pek birşey anlam ifade etmese de milyonlarca adetlik alım yapan üreticilerin durumu dikkate alındığında ortaya ciddi bir fark çıktığını dolayısıyla bu farkın son kullanıcı satış fiyatlara yansıyabileceği bildiriliyor.

DDR3 için de tablonun pek parlak olduğunu söyleyemeyeceğiz. AMD'nin de DDR3 platformuna geçmesi ve ayrıca dizüstü bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte talebin ciddi şekilde arttığı DDR3 belleklerde de fiyatlar artıyor. 1333MHz'de çalışan DDR3 belleklerde fiyatların arttığı belirtilirken, 128MB DDR3 maliyetinin 3.07$'a çıktığı belirtilirken bir önceki ay sadece 2.52$'a satıldığı düşünüldüğünde sadece bir ayda yaşanan yardım dolarlık artışın son kullanıcı satış fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyor. Öte yandan iyi haberler de yok değil. SSD'lerde kullanılan MLC NAND flash bellek yongalarında fiyatlar düşme eğilimine girdi. Bir önceki ay 4.66$'a satılan 2GB MLC NAND flash yongasının 4.42$ seviyesine gerilediği belirtiliyor ki bu gelişme kimi kaynaklarca 2010 içerisinde SSD fiyatlarında önemli düşüşlerin yaşanacağına dair en önemli işaret olarak değerlendiriliyor.