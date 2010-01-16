DDR2 ve DDR3 bellek fiyatları tırmanışa geçti

Geçtiğimiz günlerde Kingston ve Hynix arasındaki anlaşmayı sizlerle paylaşmış, bellek yongası ve NAND flash çip ihtiyaçlarını karşılaması için Kingston tarafından Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazıldığını belirtmiştik. İşte o haberimizde Kingston'ın pazardaki fiyat dalgalanmalarına karşı kendini korumaya almak istediğini de dikkat çekmiştik. Firmanın tek seferde bu denli büyük bir alım gerçekleştirmesinin arkasındaki neden anlaşılıyor zira gelen yeni bilgilere göre RAM fiyatları yükseliyor. Hem DDR2 hem de DDR3 cephesinde fiyatlar artarken, geçtiğimiz ay 2.38$ seviyesinden satın alınabilen DDR2-800 belleklerin 2.43$ seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Aradaki ufak oynama son kullanıcıların önemli bir kısmı için pek birşey anlam ifade etmese de milyonlarca adetlik alım yapan üreticilerin durumu dikkate alındığında ortaya ciddi bir fark çıktığını dolayısıyla bu farkın son kullanıcı satış fiyatlara yansıyabileceği bildiriliyor.
DDR3 için de tablonun pek parlak olduğunu söyleyemeyeceğiz. AMD'nin de DDR3 platformuna geçmesi ve ayrıca dizüstü bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte talebin ciddi şekilde arttığı DDR3 belleklerde de fiyatlar artıyor. 1333MHz'de çalışan DDR3 belleklerde fiyatların arttığı belirtilirken, 128MB DDR3 maliyetinin 3.07$'a çıktığı belirtilirken bir önceki ay sadece 2.52$'a satıldığı düşünüldüğünde sadece bir ayda yaşanan yardım dolarlık artışın son kullanıcı satış fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyor. Öte yandan iyi haberler de yok değil. SSD'lerde kullanılan MLC NAND flash bellek yongalarında fiyatlar düşme eğilimine girdi. Bir önceki ay 4.66$'a satılan 2GB MLC NAND flash yongasının 4.42$ seviyesine gerilediği belirtiliyor ki bu gelişme kimi kaynaklarca 2010 içerisinde SSD fiyatlarında önemli düşüşlerin yaşanacağına dair en önemli işaret olarak değerlendiriliyor.
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May 18 2010
dvhardware.net/...
Hortlatmış gibi olacağım ama MSI 770-C45 anakartı 125 liraya alabiliyorsunuz hatta 115 liraya(World varsa) vatanbilgisayar.com/...
Pahalı mı? Aynı fiyata ve özelliklere DDR2 RAM'li anakartlar satılıyor.
Bence devir artık DDR3 devridir.DDR2 yavaş yavaş emekliye ayrıldığını belli ediyor.Çok yakında DDR2 fiyatları DDR3'ten pahalı olacak.
Ama RAM fiyatları hala çok yüksek.
50 TL'ye OCZ 2 GB bellek alabiliyorduk.Şimdi de 50 ama bu sefer dolar
18 Kasım 2006 ya bi goz atın. Hep aynı hep aynı. Yok tedarik yok kriz. Yerim ben bu sıkntı ayaklarını. Dusene kadar almak yok, eskiye dewammm.
ben şuan 2GB 1066 ramle idare ediyorum
diyordumki artmaya başladı fiyatları ve en üst seviyedeyken fiyatlar kalır öylece.
sonra ddr3 ler ucuzlar gene "ram mi alsam yeni sistemmi toplasam" gibi abuk sorular gelir insanın aklına
Katılıyorum,zaten bu gidişle de öyle olacak xD