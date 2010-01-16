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DDR2 ve DDR3 bellek fiyatları tırmanışa geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR2 ve DDR3 bellek fiyatları tırmanışa geçti
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Geçtiğimiz günlerde Kingston ve Hynix arasındaki anlaşmayı sizlerle paylaşmış, bellek yongası ve NAND flash çip ihtiyaçlarını karşılaması için Kingston tarafından Hynix'e 100 milyon dolarlık çek yazıldığını belirtmiştik. İşte o haberimizde Kingston'ın pazardaki fiyat dalgalanmalarına karşı kendini korumaya almak istediğini de dikkat çekmiştik. Firmanın tek seferde bu denli büyük bir alım gerçekleştirmesinin arkasındaki neden anlaşılıyor zira gelen yeni bilgilere göre RAM fiyatları yükseliyor. Hem DDR2 hem de DDR3 cephesinde fiyatlar artarken, geçtiğimiz ay 2.38$ seviyesinden satın alınabilen DDR2-800 belleklerin 2.43$ seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Aradaki ufak oynama son kullanıcıların önemli bir kısmı için pek birşey anlam ifade etmese de milyonlarca adetlik alım yapan üreticilerin durumu dikkate alındığında ortaya ciddi bir fark çıktığını dolayısıyla bu farkın son kullanıcı satış fiyatlara yansıyabileceği bildiriliyor.

DDR3 için de tablonun pek parlak olduğunu söyleyemeyeceğiz. AMD'nin de DDR3 platformuna geçmesi ve ayrıca dizüstü bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte talebin ciddi şekilde arttığı DDR3 belleklerde de fiyatlar artıyor. 1333MHz'de çalışan DDR3 belleklerde fiyatların arttığı belirtilirken, 128MB DDR3 maliyetinin 3.07$'a çıktığı belirtilirken bir önceki ay sadece 2.52$'a satıldığı düşünüldüğünde sadece bir ayda yaşanan yardım dolarlık artışın son kullanıcı satış fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyor. Öte yandan iyi haberler de yok değil. SSD'lerde kullanılan MLC NAND flash bellek yongalarında fiyatlar düşme eğilimine girdi. Bir önceki ay 4.66$'a satılan 2GB MLC NAND flash yongasının 4.42$ seviyesine gerilediği belirtiliyor ki bu gelişme kimi kaynaklarca 2010 içerisinde SSD fiyatlarında önemli düşüşlerin yaşanacağına dair en önemli işaret olarak değerlendiriliyor.


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1.1.1.1 9 yıl
4Gb kingston ddr2 99 liradan simdi 2 gb 99 lira
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ser_ka_n 9 yıl
EU to fine nine memory chip makers for price fixing

May 18 2010
dvhardware.net/...

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DH Misafiri 9 yıl
Patronların cebine para girecek gene ama insanlar mağdur edilecek. Bunlarda hiç insanlık yok kardeşim. Maliyetinin 7-8 katına sattıklarından eminim.
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feyyazbugan 9 yıl
4-5 ay önce 35-40 TL'ye 2gb ram almayanı dövüyolardı bende 1 tane almıştım 2 gb 800 mhz
ondan sonra o remi bi şekilde 2gb hyperx e çevirdim şimdi ise aldıgım ramin fiyatı 80-90 TL %100 zam
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XRacer 9 yıl

2009 Mayıs-Mart fiyatlarını hatırlıyorumda 2GB Ramlar 40-50TL civarıydı.Şimdi ise 1GB ramlar 50TL.DDR3 ramlar artık daha avantajlı gibi gözükürken o da anakarttan parayı alıyor

Hortlatmış gibi olacağım ama MSI 770-C45 anakartı 125 liraya alabiliyorsunuz hatta 115 liraya(World varsa) vatanbilgisayar.com/...
Pahalı mı? Aynı fiyata ve özelliklere DDR2 RAM'li anakartlar satılıyor.
Bence devir artık DDR3 devridir.DDR2 yavaş yavaş emekliye ayrıldığını belli ediyor.Çok yakında DDR2 fiyatları DDR3'ten pahalı olacak.
Ama RAM fiyatları hala çok yüksek.
50 TL'ye OCZ 2 GB bellek alabiliyorduk.Şimdi de 50 ama bu sefer dolar
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hakperes 9 yıl
Bir ay kadar önce 210 Tl ye aldığım PATRIOT EP Gaming Series DDR3 4GB (2x2GB) 1600MHz 7-7-7-20 Low L. Dual Kit rem ler bu gün itibariyle 310 TL olmuş. Hem de 210 TL ye aldığım zaman dolar 1.520 falandı Şİmdi dolar 1.44
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someone74 9 yıl
forum.donanimhaber.com/...

18 Kasım 2006 ya bi goz atın. Hep aynı hep aynı. Yok tedarik yok kriz. Yerim ben bu sıkntı ayaklarını. Dusene kadar almak yok, eskiye dewammm.

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DH Misafiri 9 yıl
bizde fiyatları düşene dek almayız.
ben şuan 2GB 1066 ramle idare ediyorum
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ilkerinanç 9 yıl
iyiki zamanında lazım olur diye 2 değil de 4 gb kit almışız.ddr2 800 ama olsun o bile höh çüş oha fiyatında...2 sene önce aldığım fiyatın iki katından fazla şu an,hesapta bilgisayar parçası eskidikçe ucuzlar...
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des.35 9 yıl
2009 Mayıs-Mart fiyatlarını hatırlıyorumda 2GB Ramlar 40-50TL civarıydı.Şimdi ise 1GB ramlar 50TL.DDR3 ramlar artık daha avantajlı gibi gözükürken o da anakarttan parayı alıyor
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nurettin1961 9 yıl
ram ler yurt dışı sitelerdede artmış dahada artabilir piyasayla istedikleri gibi oynuyorlar zaten türkiyede her ram ı bulamıyoruz olan bizim gibilere oluyor
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multeci 9 yıl
"ddr2 ler ddr lardan daha iyi olur ucuzladı baya, ileride sıkıntı olmaz eski sistemlerine ram almak isteyenler için"
diyordumki artmaya başladı fiyatları ve en üst seviyedeyken fiyatlar kalır öylece.
sonra ddr3 ler ucuzlar gene "ram mi alsam yeni sistemmi toplasam" gibi abuk sorular gelir insanın aklına
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DH Misafiri 9 yıl
bunlar oyun yine duser fiyati
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waltran 9 yıl
durduk yere ne pahalaşıyor şimdi bunlar
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stradosphere 9 yıl
@sahafiec
Katılıyorum,zaten bu gidişle de öyle olacak xD
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