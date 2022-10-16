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    Sevilen korku oyunu Dead Space'in remake sürümünden oynanış videosu geldi

    2008 yılında çıkışını yapan ve oyun dünyasın önemli bir yere sahip olan Dead Space'in ilk oyunu için remake versiyonu geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Şimdi de oyundan yeni bir oynanış videosu geldi.
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    Dead Space'in remake sürümünden oynanış videosu geldi Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Motive'in yaptığı Dead Space remake'ten geçtiğimiz saatlerde yeni bir oynanış videosu geldi.

    Dead Space remake, 27 Ocak'ta PC, Xbox Series ve PS5 için çıkış yapacak. Ne yazık ki PC'de bile 1000 TL'ye satılmasıyla birçok oyuncunun moralini bozmuştu. Bahsi geçen yeni oynanış videosunu ve oyunun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Dead Space Remake Oynanış Videosu

    Bilim kurgu hayatta kalma korku klasiği Dead Space™, daha derin ve sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan aşağı yeniden düzenlenmiş haliyle geri dönüyor. Bu yeniden düzenleme, orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalarak dudak uçuklatan bir görsel derinlik, etkileyici atmosferik sesler ve oynanış geliştirmeleri getiriyor.

    Sıradan bir mühendis olan Isaac Clarke, büyük maden gemisi USG Ishimura’yı tamir etmek için çıktığı görevde korkunç şeyler yaşandığını keşfeder. Gemi mürettebatının katledilmiş ve çok sevdiği partneri Nicole geminin içinde kaybolmuştur.

    Artık elinde yalnızca mühendislik araçları ve becerileriyle tek başına olan Isaac, Nicole’u bulmak için Ishimura’da etrafında olanların arkasındaki korkunç sırrı ortaya çıkarmaya çalışır. Necromorph adlı düşman yaratıkların arasında sıkışan Isaac, gemide yaşanan dehşetin yanı sıra altüst olan akıl sağlığıyla birlikte hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıyadır.

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    slamdunk393 1 gün önce

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