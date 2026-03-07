Xbox Game Pass'te ücretsiz: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Call of Duty Black Ops 7 dahil 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Sonic Racing: CrossWorlds ve Black Desert'a9 Mart'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için FBC: Firebreak ve Call of Duty: Black Ops 7 ücretsiz olacak.

Sonic Racing: CrossWorlds: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Black Desert: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

FBC: Firebreak: Tüm Xbox

Call of Duty: Black Ops 7: Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

