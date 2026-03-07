Xbox Game Pass'te ücretsiz: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası

Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Sonic Racing: CrossWorlds ve Black Desert'a9 Mart'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için FBC: Firebreak ve Call of Duty: Black Ops 7 ücretsiz olacak.
- Sonic Racing: CrossWorlds: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Black Desert: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- FBC: Firebreak: Tüm Xbox
- Call of Duty: Black Ops 7: Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
