    Xbox Game Pass'te ücretsiz: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. Call of Duty Black Ops 7 dahil 4 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak. İşte ücretsiz oyunlar...

    Xbox Game Pass'te ücretsiz: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Call of Duty Black Ops 7 dahil 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

    Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty Black Ops 7 ve dahası

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Sonic Racing: CrossWorlds ve Black Desert'a9 Mart'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için FBC: Firebreak ve Call of Duty: Black Ops 7 ücretsiz olacak.

    • Sonic Racing: CrossWorlds: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Black Desert: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • FBC: Firebreak: Tüm Xbox
    • Call of Duty: Black Ops 7: Tüm Xbox

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

     

