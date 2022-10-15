Spider-Man: Miles Morales 18 Kasım’da PC platformu için çıkış yapacak: Sistem gereksinimleri açıklandı

- Spider-Man: Miles Morales’in çıkış tarihi açıklandı
- Spider-Man: Miles Morales PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum(720p 30fps, en düşük ayarlar)
- Önerilen(1080p 60fps, orta ayarlar)
- Üst Düzey(4K 60fps, en yüksek ayarlar)
- Harika Işın İzleme (1440p 60fps veya 4K 30fps, yüksek ışın izleme ayarları)
- Muhteşem Işın İzleme (4K 60fps, en yüksek ışın izleme ayarları)
- Yorumlar
Spider-Man: Miles Morales’in çıkış tarihi açıklandı
Aslında Spider-Man: Miles Morales, PC platformu için birkaç ay önce duyurulmuştu. Oyunun 2022 yılında geleceği açıklansa da çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapılmamıştı. Uzun süre geliştirici Nixxes’ten ses çıkmayınca, oyunun ertelenmiş olabileceği düşünüldü ancak Nixxes ve Insomniac geçtiğimiz haftalarda, oyunun 2022 yılı bitmeden çıkış yapacağını tekrar etti. Stüdyolar, şimdi de oyunun çıkış tarihini yeni bir fragmanla duyurdu. RTX 4000 serisi kartları için DLSS 3, ultra geniş açılı monitör desteği gibi özelliklere sahip olacak Miles Morales, 18 Kasım’da Steam ve Epic üzerinden yayınlanacak.
Spider-Man: Miles Morales PC Sistem Gereksinimleri
Minimum(720p 30fps, en düşük ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i3-4610 veya AMD eş değeri
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 veya AMD eş değeri
- DirectX: 12
- Depolama: 75GB
Önerilen(1080p 60fps, orta ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i5-4670 veya Ryzen 5 1600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580
- DirectX: 12
- Depolama: 75GB (SSD)
Üst Düzey(4K 60fps, en yüksek ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i5-11400 veya Ryzen 5 3600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: RTX 3070 veya Radeon RX 6800 XT
- DirectX: 12
- Depolama: 75GB (SSD)
Harika Işın İzleme (1440p 60fps veya 4K 30fps, yüksek ışın izleme ayarları)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i5-11600K veya Ryzen 7 3700X
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: RTX 3070 veya Radeon RX 6900 XT
- DirectX: 12
- Depolama: 75GB (SSD)
Muhteşem Işın İzleme (4K 60fps, en yüksek ışın izleme ayarları)
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i7-12700K veya Ryzen 9 5900X
- RAM: 32GB
- Ekran Kartı: RTX 3080 veya Radeon RX 6950 XT
- DirectX: 12
- Depolama: 75GB (SSD)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım