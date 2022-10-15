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    Spider-Man: Miles Morales 18 Kasım’da PC platformu için çıkış yapacak: Sistem gereksinimleri açıklandı

    Playstation 5’in çıkış oyunlarından olan Spider-Man: Miles Morales, çok yakında PC platformuna gelecek. DLSS3 ve ultra geniş açılı monitör desteği sunacak oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
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    Miles Morales için PC çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    2018’in sevilen oyunu Marvel’s Spider-Man’in devamını anlatan Spider-Man: Miles Morales, çıkışında sahip olduğu grafik özellikleri ile Playstation 5 sisteminin kabiliyetlerini gözler önüne sermişti. Insomniac, Miles Morales ile beraber PS5 sistemi için ilk oyunu da yenileyerek piyasaya sürmüştü. Işın izleme ve 60fps özelliklerine sahip olan Spider-Man: Remastered, geçtiğimiz aylarda PC platformu için de yayınlanmıştı. Insomniac ve Nixxes, şimdi de Spider-Man:Miles Morales’i PC platformu için yayınlamaya hazırlanıyor.

    Spider-Man: Miles Morales’in çıkış tarihi açıklandı

    Aslında Spider-Man: Miles Morales, PC platformu için birkaç ay önce duyurulmuştu. Oyunun 2022 yılında geleceği açıklansa da çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapılmamıştı. Uzun süre geliştirici Nixxes’ten ses çıkmayınca, oyunun ertelenmiş olabileceği düşünüldü ancak Nixxes ve Insomniac geçtiğimiz haftalarda, oyunun 2022 yılı bitmeden çıkış yapacağını tekrar etti. Stüdyolar, şimdi de oyunun çıkış tarihini yeni bir fragmanla duyurdu. RTX 4000 serisi kartları için DLSS 3, ultra geniş açılı monitör desteği gibi özelliklere sahip olacak Miles Morales, 18 Kasım’da Steam ve Epic üzerinden yayınlanacak.

    Spider-Man: Miles Morales PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum(720p 30fps, en düşük ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel i3-4610 veya AMD eş değeri
    • RAM: 8GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 veya AMD eş değeri
    • DirectX: 12
    • Depolama: 75GB

    Önerilen(1080p 60fps, orta ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel i5-4670 veya Ryzen 5 1600
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580
    • DirectX: 12
    • Depolama: 75GB (SSD)

    Üst Düzey(4K 60fps, en yüksek ayarlar)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel i5-11400 veya Ryzen 5 3600
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: RTX 3070 veya Radeon RX 6800 XT
    • DirectX: 12
    • Depolama: 75GB (SSD)

    Harika Işın İzleme (1440p 60fps veya 4K 30fps, yüksek ışın izleme ayarları)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel i5-11600K veya Ryzen 7 3700X
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: RTX 3070 veya Radeon RX 6900 XT
    • DirectX: 12
    • Depolama: 75GB (SSD)

    Muhteşem Işın İzleme (4K 60fps, en yüksek ışın izleme ayarları)

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel i7-12700K veya Ryzen 9 5900X
    • RAM: 32GB
    • Ekran Kartı: RTX 3080 veya Radeon RX 6950 XT
    • DirectX: 12
    • Depolama: 75GB (SSD)
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    slamdunk393 1 gün önce

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