Spider-Man: Miles Morales 18 Kasım’da PC platformu için çıkış yapacak: Sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör 2018’in sevilen oyunu Marvel’s Spider-Man’in devamını anlatan Spider-Man: Miles Morales, çıkışında sahip olduğu grafik özellikleri ile Playstation 5 sisteminin kabiliyetlerini gözler önüne sermişti. Insomniac, Miles Morales ile beraber PS5 sistemi için ilk oyunu da yenileyerek piyasaya sürmüştü. Işın izleme ve 60fps özelliklerine sahip olan Spider-Man: Remastered, geçtiğimiz aylarda PC platformu için de yayınlanmıştı. Insomniac ve Nixxes, şimdi de Spider-Man:Miles Morales’i PC platformu için yayınlamaya hazırlanıyor.

Sony Inzone H3, H7 ve H9 inceleme 1 gün önce eklendi

Spider-Man: Miles Morales’in çıkış tarihi açıklandı

Aslında Spider-Man: Miles Morales, PC platformu için birkaç ay önce duyurulmuştu. Oyunun 2022 yılında geleceği açıklansa da çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapılmamıştı. Uzun süre geliştirici Nixxes’ten ses çıkmayınca, oyunun ertelenmiş olabileceği düşünüldü ancak Nixxes ve Insomniac geçtiğimiz haftalarda, oyunun 2022 yılı bitmeden çıkış yapacağını tekrar etti. Stüdyolar, şimdi de oyunun çıkış tarihini yeni bir fragmanla duyurdu. RTX 4000 serisi kartları için DLSS 3, ultra geniş açılı monitör desteği gibi özelliklere sahip olacak Miles Morales, 18 Kasım’da Steam ve Epic üzerinden yayınlanacak.

Spider-Man: Miles Morales PC Sistem Gereksinimleri

Minimum(720p 30fps, en düşük ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i3-4610 veya AMD eş değeri

Intel i3-4610 veya AMD eş değeri RAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 veya AMD eş değeri

Nvidia GTX 950 veya AMD eş değeri DirectX: 12

12 Depolama: 75GB

Önerilen(1080p 60fps, orta ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i5-4670 veya Ryzen 5 1600

Intel i5-4670 veya Ryzen 5 1600 RAM: 16GB

16GB Ekran Kartı: GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580

GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 DirectX: 12

12 Depolama: 75GB (SSD)

Üst Düzey(4K 60fps, en yüksek ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i5-11400 veya Ryzen 5 3600

Intel i5-11400 veya Ryzen 5 3600 RAM: 16GB

16GB Ekran Kartı: RTX 3070 veya Radeon RX 6800 XT

RTX 3070 veya Radeon RX 6800 XT DirectX: 12

12 Depolama: 75GB (SSD)

Harika Işın İzleme (1440p 60fps veya 4K 30fps, yüksek ışın izleme ayarları)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i5-11600K veya Ryzen 7 3700X

Intel i5-11600K veya Ryzen 7 3700X RAM: 16GB

16GB Ekran Kartı: RTX 3070 veya Radeon RX 6900 XT

RTX 3070 veya Radeon RX 6900 XT DirectX: 12

12 Depolama: 75GB (SSD)

Muhteşem Işın İzleme (4K 60fps, en yüksek ışın izleme ayarları)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i7-12700K veya Ryzen 9 5900X

Intel i7-12700K veya Ryzen 9 5900X RAM: 32GB

32GB Ekran Kartı: RTX 3080 veya Radeon RX 6950 XT

RTX 3080 veya Radeon RX 6950 XT DirectX: 12

12 Depolama: 75GB (SSD)

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Miles Morales için PC çıkış tarihi açıklandı