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    Dead Space'in yenilenmiş versiyonu için çıkış tarihi paylaşıldı

    2008 yılında çıkışını yapan ve oyun dünyasın önemli bir yere sahip olan Dead Space'in ilk oyunu için remake versiyonu geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Şimdi de çıkış tarihi açıklandı.
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    Dead Space remake, 27 Ocak 2023'te geliyor
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Motive'in yaptığı Dead Space remake geçtiğimiz yıl düzenlenen EA Play Live etkinliğinde duyurulmuştu ancak ne yazık ki çıkış tarihi açıklanmamıştı. Şimdi ise tarih belli oldu.

    Ocak 2023

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre Dead Space remake olarak adlandırılan yenilenmiş sürüm 27 Ocak 2023'te PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkışını yapacak. Umuyoruz ki yaz aylarında düzenlenecek olan fuarlarda oyundan oynanış görüntüsü görebiliriz.

    Oyunla ilgili şu an için çok fazla bilgiye sahip değiliz ancak geçtiğimiz aylarda oyunun, God of War (2018) gibi tek çekim bir oyun olacağı açıklanmıştı. Bu hikaye anlatımı açısından gayet başarılı bir teknik, umuyoruz ki Dead Space'in atmosferine uyum sağlar ve bizleri güzel bir oyun karşılar.

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