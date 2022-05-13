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    Popüler oyun Valorant'ın uluslararası en büyük espor turnuvası Türkiye'de gerçekleşecek

    Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan Riot Games'in oyunu Valorant'ın uluslararası espor turnuvası Valorant Champions Tour'un finali TÜrkiye'de gerçekleşecek.
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    Valorant'ın en büyük turnuvası Türkiye'de gerçekleşecek
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    Riot Games şüphesiz şu anda Türkiye'deki ve dünyadaki en popüler yapımlardan birisi. Geçtiğimiz haftalarda Fade kod isimli Türk karakterin oyuna eklenmesi bizler için müthiş bir haber olarak gündeme gelmişti. Şimdi ise Valorant'tan espor tarafında bir güzel haber daha geldi.

    2022 VALORANT Champions Tour'un son iki uluslararası etkinliğinin gerçekleşeceği şehirler açıklandı. İlk olarak, her bölgenin Challenger II. Aşama etkinliklerinden en iyi takımlar sezonun ikinci Masters etkinliğine ev sahipliği yapacak olan Kopenhag'da karşılaşacak. 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvada VCT puanları, ödüller ve zafer için yarışan on iki takım yer alacak.

    Finalle Türkiye'de

    VALORANT Champions Tour'un 2022 sezonu İstanbul'da noktalanacak! Champions, bilmeyenler için dünyanın en iyi on altı takımının VALORANT Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edeceği yıl sonu final etkinliği.

    2-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte toplamda on altı takım mücadele edecek. Bunlar sezon boyunca elemeleri geçen on takım ve Ağustos ayında oynanacak Son Şans Elemelerini geçen altı takım olacak.

    Riot Games’ten yapılan açıklama şu şekilde, “Hedefimiz en büyük uluslararası etkinliklerimizi canlı seyirci önünde oynamak. Bu iki şehir de hedefimize ulaşmamızı için gereken koşulları sağlamanın yanı sıra etkinlikte yer alacak tüm takımların etkinliğe güvenli bir şekilde katılmaları ve rekabet etmeleri konusunda güvence sağladı. Bu iki etkinliğin ilk ayrıntılarını sizinle paylaştığımız için heyecanlıyız ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi sağlayacağız.”

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