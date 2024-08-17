Deadpool ve Wolverine, Joker'ın rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör ABD'de 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler, önemli bir izleyici kitlesini otomatik olarak kaybettiği için genelde gişede handikaplı oluyor. Bu da filmlerin hasılatını kısıtlıyor. Ancak bazen bu kısıtlamaya rağmen gişede muhteşem performans sergileyen filmler de çıkıyor. Bunların son örneği de Deadpool ve Wolverine (Deadpool & Wolverine) oldu.

26 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşan Deadpool ve Wolverine, gişedeki etkileyici bir performans sergileyerek ikinci haftasının sonunda 1 milyar dolar barajını aştı. O günden sonra da hız kesmeyen film, dün Joker'ı da geride bıraktı ve 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan film oldu. Yeni Deadpool filminin önümüzdeki günlerde bu rekoru daha da geliştirmesi bekleniyor. Çünkü film hâlâ sinemalara izleyici çekmeye devam ediyor.

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Deadpool, Joker'dan Rekoru Geri Aldı

Dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat yapan Joker, 2019 yılında bu rekoru kırdığında, rekoru ilk Deadpool filminin eliden almıştı. Şimdi Deadpool & Wolverine bu rekoru geri almış oldu. Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Joker 2'nin çıkışıyla rekorun bir kez daha el değiştirip değiştirmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor.

Normalde aile dostu filmleriyle tanınan Disney'in 18+ yaş sınırlı bir filmle böylesine büyük bir başarı yakalamış olmasının stüdyoda, özellikle de Marvel tarafında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Kim bilir belki de Marvel bundan sonra birkaç istisnai projede 18+ yaş sınırı gerektiren hikâyelere de izin verebilir.

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