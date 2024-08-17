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    Anlık Bildirim

    Deadpool ve Wolverine, Joker'ın rekorunu kırdı

    Gişede etkileyici bir performans sergilemeye devam eden Deadpool ve Wolverine, Joker filminin rekorunu kırarak, bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan 18+ yaş sınırlı film oldu.
    Deadpool & Wolverine, Joker'ı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    ABD'de 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler, önemli bir izleyici kitlesini otomatik olarak kaybettiği için genelde gişede handikaplı oluyor. Bu da filmlerin hasılatını kısıtlıyor. Ancak bazen bu kısıtlamaya rağmen gişede muhteşem performans sergileyen filmler de çıkıyor. Bunların son örneği de Deadpool ve Wolverine (Deadpool & Wolverine) oldu.

    26 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşan Deadpool ve Wolverine, gişedeki etkileyici bir performans sergileyerek ikinci haftasının sonunda 1 milyar dolar barajını aştı. O günden sonra da hız kesmeyen film, dün Joker'ı da geride bıraktı ve 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan film oldu. Yeni Deadpool filminin önümüzdeki günlerde bu rekoru daha da geliştirmesi bekleniyor. Çünkü film hâlâ sinemalara izleyici çekmeye devam ediyor.

    Deadpool, Joker'dan Rekoru Geri Aldı

    Dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat yapan Joker, 2019 yılında bu rekoru kırdığında, rekoru ilk Deadpool filminin eliden almıştı. Şimdi Deadpool & Wolverine bu rekoru geri almış oldu. Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Joker 2'nin çıkışıyla rekorun bir kez daha el değiştirip değiştirmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor.

    Normalde aile dostu filmleriyle tanınan Disney'in 18+ yaş sınırlı bir filmle böylesine büyük bir başarı yakalamış olmasının stüdyoda, özellikle de Marvel tarafında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Kim bilir belki de Marvel bundan sonra birkaç istisnai projede 18+ yaş sınırı gerektiren hikâyelere de izin verebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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