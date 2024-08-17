Deadpool ve Wolverine, Joker'ın rekorunu kırdı

26 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşan Deadpool ve Wolverine, gişedeki etkileyici bir performans sergileyerek ikinci haftasının sonunda 1 milyar dolar barajını aştı. O günden sonra da hız kesmeyen film, dün Joker'ı da geride bıraktı ve 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan film oldu. Yeni Deadpool filminin önümüzdeki günlerde bu rekoru daha da geliştirmesi bekleniyor. Çünkü film hâlâ sinemalara izleyici çekmeye devam ediyor.
Deadpool, Joker'dan Rekoru Geri Aldı
Dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat yapan Joker, 2019 yılında bu rekoru kırdığında, rekoru ilk Deadpool filminin eliden almıştı. Şimdi Deadpool & Wolverine bu rekoru geri almış oldu. Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Joker 2'nin çıkışıyla rekorun bir kez daha el değiştirip değiştirmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak bu noktada bu pek olası görünmüyor.
Normalde aile dostu filmleriyle tanınan Disney'in 18+ yaş sınırlı bir filmle böylesine büyük bir başarı yakalamış olmasının stüdyoda, özellikle de Marvel tarafında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Kim bilir belki de Marvel bundan sonra birkaç istisnai projede 18+ yaş sınırı gerektiren hikâyelere de izin verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.