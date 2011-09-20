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Rusya'nın bir numaralı arama motoru Yandex Türkiye'de faaliyetlerine resmen başladı

7 yıl
5,9b
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17
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın bir numaralı arama motoru Google'ın bir numara olamadığı yerlerden birisi Çin iken diğeri de Rusya. Ruslar milli arama motorları olan Yandex'e Google'dan daha fazla güveniyorlar ve Yandex'in Rusya'daki arama motoru pazarında oranı yüzde 65 seviyelerinde. 

Rus bilişim firması olan Yandex'in arama motoru 56 milyon kullanıcıya sahip. Yandex arama motoru Belarus, Kazakistan ve Ukrayna'da da faaliyet gösteriyor. Yandex.ru sitesi Rusya'nın aynı zamanda en çok ziyaret edilen sitesi. 

Yandex bugün yaptığı bir duyuruda arama hizmetini Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını bildirdi. İstanbul'da resmi olarak bir ofis açan Yandex hizmetlerinin pek çoğunu Türkçe olarak kullanıma sunacak.

Yandex kullanıcıların arama yaptıkları kelimeyle ilişkili sonuçlara resim, video, kitap ve şiir gibi içerikleri de ekliyor. Yandex Türk kullanıcılarına haberler, çeviri ve en önemlisi eposta gibi hizmetler sunacak.

Yandex CEO'su Arkady Volozh ilk kez Rusça konuşulmayan bir ülkeye yatırım yaptıklarını, büyüyen internet kullanıcısı hacmiyle Türkiye'nin en iyi seçim olduğuna inandıklarını açıkladı. Volozh ürünlerini sadece yerelleştirmekle kalmayıp tamamen yenileyerek Türk internet kullanıcılarına sunacak.

Yandex, İstanbul ofisi için şimdiden 20 kişiye istihdam sağladı. Yerel anlamda kültürü ve dili daha çok anladıkça farklı teknolojik yenilikleri Türkiye'ye sunacak

Yandex Ağustos ayında Tweeted Times adlı sosyal gazete firmasını satın almış ve kullanıcıların Twitter üzerinden paylaştıkları içerikleri bir araya toplayarak gazete görünümünde sunmaya başlamıştı. 

Rus arama motoru Yandex.com.tr adı altında yayına başlamış durumda. 

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utanan ayı 7 yıl en beğenilen
Arama motoru demek Google demektir. Gerisi teferruat
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bernaozdil 7 yıl
takipteyimm
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obi1 7 yıl
hoş gelmiş sefa getirmiş bir deneyelim bakalım dedim.. bir defa google aramalarında tr sayfası çıkmıyor.. rusça sayfası çıkıyor ama ona tıklayınca da bizi türkçe sayfa karşılamıyor..
TR kullanıcısına ulaşmak istiyorlarsa türkiye'den gelenleri kiril alfabesi ile karşılamasalar iyi olur..
bi de şu rusya facebook'u meselesini ben de merak ettim..:)
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2K 7 yıl
Yandex , Bing bunlar Google kadar başarılı değil olsa bile bende dahil herkes alışkanlıklarından dolayı Google dışında başka bir arama motorunu tercih etmez.
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dinidar 7 yıl
Google bu konuda ve bir çok konuda rakipsizdir. google olmasa internet keyfi yarı yarıya düşer!
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saijero 7 yıl
Bi mailini alim dedim sürekli yanlış telefon numarası girdiniz diyo :) telefonla ne işi varsa. alternatif mail yazıyorum işte. Sevmedim ben bunu googleıma rakip bile olamaz :D
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Rainbow6 7 yıl
arama motoruna gerek yok zaten internette onlardan cok ... asil rusyanin facebooku var onu acsinlar :)
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Besiktask34 7 yıl
yandex bir sen eksikdin gelsende, bizden neden çıkmaz böyle şeyler
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utanan ayı 7 yıl en beğenilen
Arama motoru demek Google demektir. Gerisi teferruat
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bonan61 7 yıl
Sevindim google'a alternatifler çoğalırsa kendileri de yanlış yola sapmazlar.
Ruslara güvenmem diyen arkadaşlar amerikalılara güvendikten herkese güvenilir.
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| OMG! | 7 yıl
arama çubuğundaki x simgesi kullanışlı,yazdığınızı tamamen siliyor hoşuma gitti,sitelere girmeye çalışırken sizi uyarıyor,default modda bi arama sonucuna tıklandığında yeni bir sekmede açıyor hoşuma gitmedi bu özelliği,anasayfada başta ürün teklif etmesi saçma olmuş bence,herşey dağınık gözüküyoru.
ve aynı şeyi google da aradığımda googledan daha az sonuç bulundu,rainmeter temaları google:165k sonuç yandex:81k
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Kabuska 7 yıl
Bir kaç kez denemde yaptım. Aramalarda alışılagelmişin dışında sonuçlar çıkarıyor. Mesela "dh" yazıldığında Google'da ayrıntılı bir şekilde forumun bölümleri çıkarken burada 3. sırada sadece anasayfa çıkıyor. Kat etmeleri gereken yol var bu konularda. Ancak arayüzü hoş duruyor, biraz daha sadeleştirilse daha güzel olacaktır.
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CodeMachine 7 yıl
Yazılım olayında rus parmağı varsa uzak duracan :D
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Scott. 7 yıl
Deneriz
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karaköy_soğancısı 7 yıl
rusların hatunları hariç hiçbirşeyine güvenmem :D
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emo5313 7 yıl
Yorumuna katılmakla beraber silah,votka, bide işim icabı keresteyi eklemeden edemiyeceğim


Yandex de bir deneyelim.
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