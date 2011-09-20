Rusya'nın bir numaralı arama motoru Yandex Türkiye'de faaliyetlerine resmen başladı

Dünyanın bir numaralı arama motoru Google'ın bir numara olamadığı yerlerden birisi Çin iken diğeri de Rusya. Ruslar milli arama motorları olan Yandex'e Google'dan daha fazla güveniyorlar ve Yandex'in Rusya'daki arama motoru pazarında oranı yüzde 65 seviyelerinde.





Rus bilişim firması olan Yandex'in arama motoru 56 milyon kullanıcıya sahip. Yandex arama motoru Belarus, Kazakistan ve Ukrayna'da da faaliyet gösteriyor. Yandex.ru sitesi Rusya'nın aynı zamanda en çok ziyaret edilen sitesi.





Yandex bugün yaptığı bir duyuruda arama hizmetini Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını bildirdi. İstanbul'da resmi olarak bir ofis açan Yandex hizmetlerinin pek çoğunu Türkçe olarak kullanıma sunacak.





Yandex kullanıcıların arama yaptıkları kelimeyle ilişkili sonuçlara resim, video, kitap ve şiir gibi içerikleri de ekliyor. Yandex Türk kullanıcılarına haberler, çeviri ve en önemlisi eposta gibi hizmetler sunacak.





Yandex CEO'su Arkady Volozh ilk kez Rusça konuşulmayan bir ülkeye yatırım yaptıklarını, büyüyen internet kullanıcısı hacmiyle Türkiye'nin en iyi seçim olduğuna inandıklarını açıkladı. Volozh ürünlerini sadece yerelleştirmekle kalmayıp tamamen yenileyerek Türk internet kullanıcılarına sunacak.





Yandex, İstanbul ofisi için şimdiden 20 kişiye istihdam sağladı. Yerel anlamda kültürü ve dili daha çok anladıkça farklı teknolojik yenilikleri Türkiye'ye sunacak





Yandex Ağustos ayında Tweeted Times adlı sosyal gazete firmasını satın almış ve kullanıcıların Twitter üzerinden paylaştıkları içerikleri bir araya toplayarak gazete görünümünde sunmaya başlamıştı.





Rus arama motoru Yandex.com.tr adı altında yayına başlamış durumda.