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    Decathlon yeni uzun menzil elektrikli bisikletini duyurdu

    Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli destekli olarak 100 kilometreye kadar menzil sunabilmesi sayesinde kırsal kesim için uygun hale geliyor.    
    Decathlon Riverside 520 E Tam Boyutta Gör
    Dış mekân sporlarının en önemli tedarikçilerinden Decathlon, elektrikli bisiklet pazarında da hareketli. Firma özellikle kırsal bölgelerde yaşayan tüketicilere yönelik olarak yeni bir elektrikli bisiklet modeli duyurdu.

    Decathlon Riverside 520 E özellikleri ve fiyatı

    Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli arka kısmında yer alan 250W motorundan güç alıyor. Bisiklet 500Wh bataryaya sahip ve tek şarj ile pedal yardımı işin içine girdiğinde 100Km civarında mesafe kat edebiliyor.

    Daha akıcı bir sürüş için gövde içerisinde bir tork sensörü de yer alıyor. Veriler için bir ekranın olduğu bisiklette telefon şarjı için bir USB portuna da yer verilmiş. Kısa mesafe ön süspansiyon ve dar lastikler ise daha çok stabilize yollarda kendisini gösteriyor.

    Microshift H081 güç aktarma sisteminin olduğu bisiklette Tektro hidrolik disk frenleri kullanılmış. Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli 1510$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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