Decathlon yeni uzun menzil elektrikli bisikletini duyurdu

Decathlon Riverside 520 E özellikleri ve fiyatı
Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli arka kısmında yer alan 250W motorundan güç alıyor. Bisiklet 500Wh bataryaya sahip ve tek şarj ile pedal yardımı işin içine girdiğinde 100Km civarında mesafe kat edebiliyor.
Daha akıcı bir sürüş için gövde içerisinde bir tork sensörü de yer alıyor. Veriler için bir ekranın olduğu bisiklette telefon şarjı için bir USB portuna da yer verilmiş. Kısa mesafe ön süspansiyon ve dar lastikler ise daha çok stabilize yollarda kendisini gösteriyor.
Microshift H081 güç aktarma sisteminin olduğu bisiklette Tektro hidrolik disk frenleri kullanılmış. Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli 1510$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.