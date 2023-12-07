Decathlon yeni uzun menzil elektrikli bisikletini duyurdu

Tam Boyutta Gör Dış mekân sporlarının en önemli tedarikçilerinden Decathlon, elektrikli bisiklet pazarında da hareketli. Firma özellikle kırsal bölgelerde yaşayan tüketicilere yönelik olarak yeni bir elektrikli bisiklet modeli duyurdu.

Decathlon Riverside 520 E özellikleri ve fiyatı

Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli arka kısmında yer alan 250W motorundan güç alıyor. Bisiklet 500Wh bataryaya sahip ve tek şarj ile pedal yardımı işin içine girdiğinde 100Km civarında mesafe kat edebiliyor.

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Daha akıcı bir sürüş için gövde içerisinde bir tork sensörü de yer alıyor. Veriler için bir ekranın olduğu bisiklette telefon şarjı için bir USB portuna da yer verilmiş. Kısa mesafe ön süspansiyon ve dar lastikler ise daha çok stabilize yollarda kendisini gösteriyor.

Microshift H081 güç aktarma sisteminin olduğu bisiklette Tektro hidrolik disk frenleri kullanılmış. Decathlon Riverside 520 E elektrikli bisiklet modeli 1510$ fiyat etiketine sahip.

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