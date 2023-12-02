Evinizi elektrikli bisiklet ile taşıyabilir misiniz?

Tam Boyutta Gör İnsanların kısa mesafeleri çevreyi kirletmeden ve büyük masraflar yapmadan tekerlek üzerinde kat edebilmesi amacı ile ortaya çıkan elektrikli bisikletler, bugün çok daha ötesine geçmiş durumda. Artık ev taşıyabilecek duruma geldi.

Ev taşıyan elektrikli bisiklet

Kabul edilebilir mesafeler gidebilen elektrikli bisikletler bir süre sonra kargo ve kurye işlerinde kullanılmaya başladı. Teknoloji geliştikçe de çok ağır kargoların altından kalkabilir hale geldi. Şimdi sıra ev taşımaya geldi.

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PelicanTrain adıyla geliştirilen elektrikli bisiklet modüler yapısı sayesinde 500Kg kapasiteye kadar yük taşıyabiliyor. 250W motoru olan bisikletin ana modülü 100Kg yük alabilirken arka kısma iki adet 200Kg kapasiteli römork takılabiliyor. Bisiklet 50Km mesafeye sahip ve yüzde 18 yokuş desteği ile geliyor.

Patentli teknoloji sayesinde bisiklet ve römorkların motorları senkronize olabiliyor. Firma satın alma ve kiralama opsiyonları sunmuş. Ana modül günlük 15 Euro ya da aylık 45 Euro kiralama yanında 4500 Euro satın alma seçeneğine sahip. Römorklar eklendikçe de fiyatlar artıyor.

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