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    Evinizi elektrikli bisiklet ile taşıyabilir misiniz?

    PelicanTrain adındaki modüler akıllı bisiklet, römork eklentileri ile toplamda 500 kilogram kapasiteye kadar 50Km mesafede yük taşıyabiliyor. Üstelik kiralama seçeneği de var. 
    PelicanTrain Tam Boyutta Gör
    İnsanların kısa mesafeleri çevreyi kirletmeden ve büyük masraflar yapmadan tekerlek üzerinde kat edebilmesi amacı ile ortaya çıkan elektrikli bisikletler, bugün çok daha ötesine geçmiş durumda. Artık ev taşıyabilecek duruma geldi.

    Ev taşıyan elektrikli bisiklet

    Kabul edilebilir mesafeler gidebilen elektrikli bisikletler bir süre sonra kargo ve kurye işlerinde kullanılmaya başladı. Teknoloji geliştikçe de çok ağır kargoların altından kalkabilir hale geldi. Şimdi sıra ev taşımaya geldi.

    PelicanTrain adıyla geliştirilen elektrikli bisiklet modüler yapısı sayesinde 500Kg kapasiteye kadar yük taşıyabiliyor. 250W motoru olan bisikletin ana modülü 100Kg yük alabilirken arka kısma iki adet 200Kg kapasiteli römork takılabiliyor. Bisiklet 50Km mesafeye sahip ve yüzde 18 yokuş desteği ile geliyor.

    Patentli teknoloji sayesinde bisiklet ve römorkların motorları senkronize olabiliyor. Firma satın alma ve kiralama opsiyonları sunmuş. Ana modül günlük 15 Euro ya da aylık 45 Euro kiralama yanında 4500 Euro satın alma seçeneğine sahip. Römorklar eklendikçe de fiyatlar artıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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