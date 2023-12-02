Evinizi elektrikli bisiklet ile taşıyabilir misiniz?

Ev taşıyan elektrikli bisiklet
Kabul edilebilir mesafeler gidebilen elektrikli bisikletler bir süre sonra kargo ve kurye işlerinde kullanılmaya başladı. Teknoloji geliştikçe de çok ağır kargoların altından kalkabilir hale geldi. Şimdi sıra ev taşımaya geldi.
PelicanTrain adıyla geliştirilen elektrikli bisiklet modüler yapısı sayesinde 500Kg kapasiteye kadar yük taşıyabiliyor. 250W motoru olan bisikletin ana modülü 100Kg yük alabilirken arka kısma iki adet 200Kg kapasiteli römork takılabiliyor. Bisiklet 50Km mesafeye sahip ve yüzde 18 yokuş desteği ile geliyor.
Patentli teknoloji sayesinde bisiklet ve römorkların motorları senkronize olabiliyor. Firma satın alma ve kiralama opsiyonları sunmuş. Ana modül günlük 15 Euro ya da aylık 45 Euro kiralama yanında 4500 Euro satın alma seçeneğine sahip. Römorklar eklendikçe de fiyatlar artıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.