Pokémon severler için harika haber: Dedektif Pikachu 2 geliyor

Tam Boyutta Gör 2019 yapımı Pokémon Dedektif Pikachu, Warner Bros, Legendary Entertainment ve The Pokémon Company için devam filmini garanti edecek kadar büyük bir küresel hit oldu ancak tüm bu şirketler o zamandan beri adeta sessizliğe gömülmüştü. Kısa bir süre önce ise Legendary'nin devam filmi için girişimlere başladığı bildirildi.

Dedektif Pikachu 2 geliyor

Deadline'a göre, yönetmen Jonathan Krisel (daha önce FX için 'Portlandia' ve 'Baskets' filmlerinde çalışmıştı) Legendary Entertainment için devam filmini yönetmek üzere görüşmeler yapıyor. Chris Galletta'nın ('The Kings of Summer') devam filminin senaryosunu yazacağı ve ilk filmde rol alan aktör Ryan Reynolds'ın da devam filminde geri döneceği iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Mayıs 2019'da vizyona giren Dedektif Pikachu'da babasının ölümünü araştırmak için konuşan bir Pikachu (Ryan Reynolds tarafından seslendirilen) ile iş birliği yapan eski bir Pokémon eğitmeni olan Tim Goodman’ın macerasını izlemiştik. Film, dünya çapında 430 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Resmi! Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor 1 hf. önce eklendi

İlk filmin başrol oyuncusu Justice Smith daha önce ikinci bir filmin çekileceğine inanmadığını belirtmişti. Öte yandan Legendary, 22 Jump Street ve Sonic the Hedgehog’un senaryosunda çalışan Oren Uziel'i filmin devamı üzerinde çalışması için işe almıştı fakat bir taslak ortaya çıkartılsa da devam filminde ilerlenmemişti. Şimdi, Dedektif Pikachu 2’de çalışacak olan Jonathan Krisel ve Chris Galletta ikilisinin önceki taslağı kullanıp kullanmayacakları belirsiz. Dolayısıyla Dedektif Pikachu 2’nin önünde daha uzun bir süre var diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.