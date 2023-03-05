Pokémon severler için harika haber: Dedektif Pikachu 2 geliyor

Dedektif Pikachu 2 geliyor
Deadline'a göre, yönetmen Jonathan Krisel (daha önce FX için 'Portlandia' ve 'Baskets' filmlerinde çalışmıştı) Legendary Entertainment için devam filmini yönetmek üzere görüşmeler yapıyor. Chris Galletta'nın ('The Kings of Summer') devam filminin senaryosunu yazacağı ve ilk filmde rol alan aktör Ryan Reynolds'ın da devam filminde geri döneceği iddia ediliyor.
İlk filmin başrol oyuncusu Justice Smith daha önce ikinci bir filmin çekileceğine inanmadığını belirtmişti. Öte yandan Legendary, 22 Jump Street ve Sonic the Hedgehog’un senaryosunda çalışan Oren Uziel'i filmin devamı üzerinde çalışması için işe almıştı fakat bir taslak ortaya çıkartılsa da devam filminde ilerlenmemişti. Şimdi, Dedektif Pikachu 2’de çalışacak olan Jonathan Krisel ve Chris Galletta ikilisinin önceki taslağı kullanıp kullanmayacakları belirsiz. Dolayısıyla Dedektif Pikachu 2’nin önünde daha uzun bir süre var diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez