    Yeni Game of Thrones dizisi daha başlamadan 2. sezon onayını aldı

    Dün House of the Dragon'a 4. sezon onayı verdiğini duyuran HBO, Ocak ayında başlayacak yeni Game of Thrones dizisi için de benzer bir karar aldı. Dizi daha başlamadan 2. sezonu garantiledi. 

    Yeni Game of Thrones dizisi daha başlamadan 2. sezon onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Dün gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulunan HBO yönetimi, Game of Thrones serisine dair de planlarını paylaştı. 2026 yazında 3. sezonuyla geri dönecek olan House of the Dragon'a şimdiden 4. sezon onayını veren HBO, Ocak ayında başlayacak yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms için de benzer bir duyuruda bulundu.

    18 Ocak'ta başlayacak olan yeni Game of Thrones dizisi, daha izleyici karşısına çıkmadan 2. sezon onayını aldı. Bu kararın şimdiden alınmış olması, iki sezon arasındaki süreyi kısaltacak. HBO, A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonunu 2027'ye yetiştirmeyi planlıyor.

    A Knight of the Seven Kingdoms, 18 Ocak'ta Başlayacak

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor.

    Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

    Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) eşlik ediyor.

