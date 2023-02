Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor: İşte ilk detaylar

Tam Boyutta Gör Orta Dünya bir kez daha beyazperde yolunda ilerliyor. Kısa bir süre önce Warner Bros., evrende geçen çok sayıda Yüzüklerin Efendisi filmi yapacaklarını duyurdu. Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri, orijinal üçlemeyi yaratan aynı stüdyonun yani olan New Line Cinema’nın ellerinden çıkacak.

Geçtiğimiz gün Warner Bros. Pictures, New Line ve Middle-earth Enterprises'ın Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen çok sayıda uzun metrajlı film üzerinde iş birliği yaptığını duyurdu. New Line’ın Yüzüklerin Efendisi’nin haklarının bulunduğu Embracer’ın alt bölümlerinden birisi olan Middle-earth Enterprises'ı satın aldığını ve duyurunun da bu hamleyi takip ettiğini belirtelim.

Hem Yüzüklerin Efendisi hem de Hobbit'ten uyarlanacak olan bu filmler, New Line'ın şu anda yapımcılığını üstlendiği The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim anime filmiyle bir ilgisi bulunmayacak.

Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri ne olabilir?

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar, bu yeni Orta Dünya filmlerinin tam olarak hangi hikayeleri anlatacağına dair hiçbir şey açıklanmadı. The Fellowship of the Ring, The Two Towers, Return of the King ve The Hobbit'in doğrudan yeniden yapımları olmaları mümkün olsa da, bu pek olası görünmüyor. Ancak yeni projelerin Tolkien'in ölümünden sonra yayınlanan ve Orta Dünya mitolojisine ek kaynak sağlayan The Silmarillion yerine Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'e dayanacağını duyurmaları manidar.

Yüzüklerin Efendisi kitaplarında yer alan karakterlerin ve mekanların zenginliği göz önüne alındığında, herhangi bir filmin izleyeceği epeyce yol var diyebiliriz. Yeni hikayeler Frodo, Aragorn, Gandalf veya Legolas gibi ikonik karakterlere odaklanmamayı seçse bile, odaklanılacak çok sayıda başka figür var. Dahası kitaplarda olan ancak uyarlamaların hiçbirisinde adı dahi geçmeyen önemleri karakterler de var.

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, yeni filmlerin geleceğini söylerken anlaşma hakkında Mike De Luca ve Pam Abdy’i işaret etti. Bu ikili Warner Bros. çatısı altına geçtikten bir süre sonra “JRR Tolkien'in hayalini kurduğu uçsuz bucaksız, karmaşık ve göz kamaştırıcı evren, iki üçlemede sonra bile büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda." açıklamalarını yapmıştı. Dolayısıyla bu söylemler alternatif hikayeleri işaret ediyor olabilir. Anlaşılacağı üzere filmlerin henüz çok erken yapım aşamasında olduğunu ve herhangi bir vizyon tarihi bulunmadığını belirtelim.

