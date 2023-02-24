Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor: İşte ilk detaylar

Geçtiğimiz gün Warner Bros. Pictures, New Line ve Middle-earth Enterprises'ın Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen çok sayıda uzun metrajlı film üzerinde iş birliği yaptığını duyurdu. New Line’ın Yüzüklerin Efendisi’nin haklarının bulunduğu Embracer’ın alt bölümlerinden birisi olan Middle-earth Enterprises'ı satın aldığını ve duyurunun da bu hamleyi takip ettiğini belirtelim.
Hem Yüzüklerin Efendisi hem de Hobbit'ten uyarlanacak olan bu filmler, New Line'ın şu anda yapımcılığını üstlendiği The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim anime filmiyle bir ilgisi bulunmayacak.
Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri ne olabilir?
Yüzüklerin Efendisi kitaplarında yer alan karakterlerin ve mekanların zenginliği göz önüne alındığında, herhangi bir filmin izleyeceği epeyce yol var diyebiliriz. Yeni hikayeler Frodo, Aragorn, Gandalf veya Legolas gibi ikonik karakterlere odaklanmamayı seçse bile, odaklanılacak çok sayıda başka figür var. Dahası kitaplarda olan ancak uyarlamaların hiçbirisinde adı dahi geçmeyen önemleri karakterler de var.
Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, yeni filmlerin geleceğini söylerken anlaşma hakkında Mike De Luca ve Pam Abdy’i işaret etti. Bu ikili Warner Bros. çatısı altına geçtikten bir süre sonra “JRR Tolkien'in hayalini kurduğu uçsuz bucaksız, karmaşık ve göz kamaştırıcı evren, iki üçlemede sonra bile büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda." açıklamalarını yapmıştı. Dolayısıyla bu söylemler alternatif hikayeleri işaret ediyor olabilir. Anlaşılacağı üzere filmlerin henüz çok erken yapım aşamasında olduğunu ve herhangi bir vizyon tarihi bulunmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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