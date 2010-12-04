Deep Cool'dan yüksek performanslı işlemci soğutucusu: Killwer Whale Premium

Komponent üreticisi Deepcool yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Killer Whale Premium'u Avrupa'da satışa sunuyor. 154.5 x 143 x 143.5mm boyutlarında ve 1225 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, Bakır tabana, 6 adet Bakır ısı borusuna ve 55 adet Bakır yaprağa sahip. 800 - 1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek çalışma hızında 31.8 dbA gürültü yaratran Mavi LED'li 120mm fanla donatılan soğutucu AMD'nin Soket AM2'den günümüze, Intel'in de LGA775'den günümüze tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor.

DeepCool firmasının yeni soğutucusu Killer Whale Premium, yurt dışında 67 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.