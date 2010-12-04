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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deep Cool'dan yüksek performanslı işlemci soğutucusu: Killwer Whale Premium

8 yıl
18,6b
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17
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Deepcool yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Killer Whale Premium'u Avrupa'da satışa sunuyor. 154.5 x 143 x 143.5mm boyutlarında ve 1225 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, Bakır tabana, 6 adet Bakır ısı borusuna ve 55 adet Bakır yaprağa sahip. 800 - 1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek çalışma hızında 31.8 dbA gürültü yaratran Mavi LED'li 120mm fanla donatılan soğutucu AMD'nin Soket AM2'den günümüze, Intel'in de LGA775'den günümüze tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor.

DeepCool firmasının yeni soğutucusu Killer Whale Premium, yurt dışında 67 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla sunuluyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ya esasında şaka bir yana fan yapısını beğenmedim. Kenarlar açık olduğundan dolayı hava kaçar. Airflow var ama AirPressure yok. Sıkışmıyor kenardan kaşıyor. Şu işi bir öğrenemediler. Yani demek istediğim görüntüye önem veriyorlar ama önemli olan yaptığı iş. Dünyanın en b..ktan görünen soğutucusunu yap, ama testlerde muazzam performans göstersin. Fiyatı da biraz olsun iyiyse bak nasıl satıyor...
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CESAJANS 8 yıl


- "Ya esasında şaka bir yana fan yapısını beğenmedim. Kenarlar açık olduğundan dolayı hava kaçar. Airflow var ama AirPressure yok. Sıkışmıyor kenardan kaşıyor. Şu işi bir öğrenemediler. "

Yaa dimi ama , senin kadar kafaları çalışmıyor bu mühendirlerin ve diğer ar-ge çalışanlarının! Bravo sana
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Xagdas 8 yıl
herkes ne çok biliyo yaa...
siz tüm mühendis arkadaşlar, acaba hepiniz solidworks fluid flow simulation mı kullanıyosunuz?
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DH Misafiri 8 yıl
fanın fazla ses cıkarması fan yapraklarının fazla eğimli olmasından sanırım ama bu sekilde daha fazla rzgar estireceği kesin 120 mm fan pek küçük sayılmaz heralde
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Arcatera 8 yıl
Fan ses çıkaracak
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Wilson Fisk 8 yıl
Xilence Black Hawk Edition

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 8 yıl
Vaay. İsme bak. Güzelmiş...
DerinSerin. :))
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miscellaneous 8 yıl
çok seslidir bu ya fanı çok küçücük
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alirezzak 8 yıl
Full bakır olması büyük +.Fan sesli sanırım.Eski işlemcilere desteğinin olması güzel.Perofrmansı gerçekten güzelse satılır.
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No Way Out 8 yıl
6x 6mm soğutucu işe yaramaz, 67 euro'ya yurt dışında silver arrow alınabiliyor.
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