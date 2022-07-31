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    DeepMind, bilimin bildiği hemen hemen her proteini katalogladı

    DeepMind'ın AlphaFold Protein Yapısı Veritabanı artık bilimin bildiği yaklaşık 214 milyon proteinin yapısını içeriyor. Bu, birçok hastalığın tedavisinde yeni bir kapı açabilir.
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    DeepMind, bilimin bildiği hemen hemen her proteini katalogladı
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    Alphabet'in DeepMind bölümünün ilk olarak 2018'de geliştirdiği ve Temmuz 2021'de halka açık olarak yayınladığı AlphaFold Protein Yapısı Veritabanı programı kullanılarak bitkilerde, bakterilerde, hayvanlarda, insanlarda bulunan 200 milyondan fazla proteinin 3D yapılarının yer aldığı açık kaynaklı bir veritabanını yayınlandı.

    Bilinen tüm protein yapıları yayınlandı

    Başlangıçta 100.000 bilinen protein yapısı üzerinde eğitilen sistemin milyonlarca diğer proteinin yapılarını tahmin etme yeteneği geliştirildi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında içersinde insan proteinlerinin yaklaşık %98'i de dahil olmak üzere toplamda 350.000'den fazla protein yapısını içeren ilk AlphaFold Protein Yapısı Veritabanı  halka sunuldu.

    DeepMind ekibinin yayınladığı yeni bir gönderiyle Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdikleri çalışmaların sonucunda AlphaFold Protein Yapısı Veritabanını yaklaşık 214 milyon yapıyı içerecek şekilde güncelledikleri duyuruldu. Gönderiye göre veri tabanı artık bilimde bilinen hemen hemen her proteini kapsıyor.

    Şimdiye kadar 190 ülkedeki 500.000'den fazla bilim insanı araştırmalarında faydalanmak üzere veritabanına erişim sağladı. Veritabanı, hastalık tedavileri, aşılar, antibiyotik direnci ve hatta plastik kirliliği gibi konular için çalışmalara yeni bir kaynak sunacak.

    25 terabayttan fazla veriden oluşan 200 milyondan fazla yapının tümü, Google Cloud Public Datasets aracılığıyla toplu olarak indirilebilecek.

    Kaynakça https://newatlas.com/science/deepmind-alphafold-protein-folding-structure-database/ https://www.deepmind.com/blog/alphafold-reveals-the-structure-of-the-protein-universe
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    B
    byomertaha 8 saat önce

    Çok güzel yaw

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