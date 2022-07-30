Yapay zeka pazarının hacmi 2026 yılına kadar 900 milyar dolara ulaşacak

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International Data Corporation (IDC) araştırma şirketi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yapay zeka teknolojilerini kullanan yazılım, donanım ve hizmetlere yapılan küresel harcamalar 2026 yılında 900 milyar dolar seviyesine ulaşacak.

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IDC uzmanları, yapay zeka teknolojileri pazarının 2022'den 2026'ya kadar yılda ortalama %18.6 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Hizmetler kategorisi %27.4 büyüme oranı ile pazarın en hızlı büyüyen segmenti olmaya devam edecek. Yazılım ve donanım alanlarında ise sırasıyla %17.5 ve %15.4'lük bir yıllık büyüme oranı öngörülüyor.

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Ülke bazında durum

Ülke bazında en yüksek büyümenin Almanya, İngiltere ve Fransa'da gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya pazarı yapay zeka araştırma ve geliştirme çalışmalarında hükümetin güçlü yatırım desteğini arkasına almanın avantajına sahip. IDC, 2026 yılına kadar Avrupa'daki yazılımların, yapay zeka kullanan teknolojiler ve hizmetlere yönelik toplam pazarın neredeyse %60'ını oluşturacağına inanıyor.

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Yapay zeka pazarı 2026 yılına kadar 900 milyar dolara ulaşacak