Dell, Adamo XPS’in siparişlerini almaya başladı

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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, Adamo serisinin yeni üyesi 9.9 mm kalınlıktaki Adamo XPS'in siparişlerini internet sayfası aracılığıyla almaya başladı. 1799 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan ultra ince dizüstü bilgisayar kullanıcıya Aralık'ın son haftasında ulaşacak.

13.3”'lik 720p çözünürlüğünü destekleyen geniş ekrana sahip olan Adamo XPS'de, düşük güç tüketimiyle öne çıkan 1.4GHz'lik Intel Core 2 Duo ULV işlemcisi kullanılıyor. İddiaların aksine grafik işlemcisi olarak Nvidia'nın çözümleri yerine Intel'in GMA 4500'ün kullanıldığı Adamo'nun yeni üyesinde depolama alanı olarak 128GB'lık SSD tercih edilmiş. Bünyesinde 4GB'lık DDR3 bellek bulunduran cihaz, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelirken, standart 20Whr'lik bataryasının yanında 40Whr'lik batarya ile 5 saat 17 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi vadediyor. 340mm x 272mm x 9.99mm ölçülerindeki ve 1.44kg kütleli Adamo XPS'de optik sürücü bulunmadığı için Dell tarafından ürünün yanında 199 ve 99 dolardan harici Blu Ray ve DVD sürücüsü de satılıyor.

<a href="http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/adamo/topics/en/adamo-xps-13?c=us&cs=19&l=en&s=dhs">Dell</a>