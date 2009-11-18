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Dell, Adamo XPS’in siparişlerini almaya başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Dell, Adamo XPS’in siparişlerini almaya başladı
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, Adamo serisinin yeni üyesi 9.9 mm kalınlıktaki Adamo XPS'in siparişlerini internet sayfası aracılığıyla almaya başladı. 1799 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan ultra ince dizüstü bilgisayar kullanıcıya Aralık'ın son haftasında ulaşacak.

13.3”'lik 720p çözünürlüğünü destekleyen geniş ekrana sahip olan Adamo XPS'de, düşük güç tüketimiyle öne çıkan 1.4GHz'lik Intel Core 2 Duo ULV işlemcisi kullanılıyor. İddiaların aksine grafik işlemcisi olarak Nvidia'nın çözümleri yerine Intel'in GMA 4500'ün kullanıldığı Adamo'nun yeni üyesinde depolama alanı olarak 128GB'lık SSD tercih edilmiş. Bünyesinde 4GB'lık DDR3 bellek bulunduran cihaz, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelirken, standart 20Whr'lik bataryasının yanında 40Whr'lik batarya ile 5 saat 17 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi vadediyor. 340mm x 272mm x 9.99mm ölçülerindeki ve 1.44kg kütleli Adamo XPS'de optik sürücü bulunmadığı için Dell tarafından ürünün yanında 199 ve 99 dolardan harici Blu Ray ve DVD sürücüsü de satılıyor.


<a href="http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/adamo/topics/en/adamo-xps-13?c=us&cs=19&l=en&s=dhs">Dell</a> Yorum Yaz
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syler23 10 yıl
çok şekilsiz olmuşş.. türkiyede kullananın pek olacagını sanmıyorum
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Wassermann 10 yıl
Cihazın kalınlığı 1 cm bile değil, kapağını kapattığınız zaman ekran klavyeyi içine alıyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Hakikaten çok ince olduğu için çok şık bir tasarıma sahip. Notebook'un kapağını açmanız için parmağınızı dokundurmanız yeterli, ekran kendini klavyeden ayırıyor böylelikle. Ayrıca ekranı da 13.4" 720p görüntü sunuyor.

Tasarım, farklılık arayanlar için iyi bir seçim olduğu kesin.
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ender23 10 yıl
@baysan240
ağırlık merkezine dikkat etmek lazım ki sanırım oda klavyenin altına bi yere geliyor yani devrilmez durduk yere
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baysan240 10 yıl
yaw bu nasıl tip yerçekimi kanununa gödere bunun geriye devrilmesi lazım arkasına takozmu koyuyorlar bunun
saçmalamışlar
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savinelli 10 yıl
tasarımı bence daha iyi olabilirdi ama teknoloji acaip ufaldı gitgide de kendini aşmaya devam ediyo boyut konusunda. artık hız olarak ilerlemekten ziyade boyutları ufaltma ve daha ufak boyutlarla daha çok iş yapma yoluna gidiyolar
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