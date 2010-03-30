Dell Aero, Android'in temel uygulamalarından yoksun olabilir

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Dell, geçtiğimiz hafta yapılan CTIA konferansında Android'li mobil cihazları; Mini 5 (tablet) ve Aero'u (akıllı telefon) sergilemişti. Dell'in Çin ve Brezilya'da satışa sunduğu Mini 3 akıllı telefonunun Amerika pazarındaki karşılığı diyebileceğimiz Aero, Google'ın temel servislerinden yoksun olabilir.

Aero'u kullanma fırsatı yakalayan Engadget'in haberine göre Aero; Android'li olmasına rağmen Google Maps, Gmail ve bunun gibi Android'in temel uygulamalarını barındırmayacak. Bu eksiklerin nedeni olarak Aero'nun AT&T'e özel kullanıcı arayüzü ile gelmesi düşünülüyor. Fakat Engadget'in elindeki modelde Android Market'in de bulunmaması ve konuyla ilgili Engadget'e açıklama yapan AT&T basın sözcüsünün "Son versiyonda Android Market bulunacak" demesi, Aero'nun temel uygulamaları da destekleme ihtimali olabileceğini gösteriyor.

Android platformu açık kaynaklı olmasına rağmen, Google'ın temel uygulamaları bu kapsama girmiyor. Bu yüzden temel uygulamalarda ancak özel anlaşmalar kapsamında değişikliğe gidilebiliyor. Bakalım Aero'nun kullanıcıyla buluşacak olan son versiyonu bu uygulamalara destek verecek mi ?