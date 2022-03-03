Dell yeni Ryzen işlemcili tümleşik bilgisayarını duyurdu

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MWC 2022 fuarında farklı segmente yönelik tanıtılan Dell ürünlerinden birisi de AMD Ryzen APU tabanlı tümleşik bilgisayar oldu. Dell Inspiron 24 AMD tümleşik bilgisayar biraz daha ofis yoğunluğuna yöneliyor.

Dell Inspiron 24 AMD özellikleri ve fiyatı

23.8 inçlik Full HD ekran

Ryzen 5 5625U/Ryzen 3 5425U

8GB DDR4 3200

512GB NVMe SSD

WiFi 6

4 x USB, HDMI, SD kart girişi

Windows 11 Pro

860 Avro

Dell üretkenlik odaklı 40 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 1 yıl önce eklendi

Dell Inspiron 24 AMD tümleşik bilgisayar tatmin edici performansı ile ofis işlerine odaklanan ve sıkıldığı zamanlarda düşük ayarlarda oyun da oynamak isteyen tüketicileri hedefliyor. 15W işlemciler ile enerji verimliliğini de sağlayan cihazda dokunmatik ekran opsiyonu, Full HD yükselen kamera opsiyonu, mavi ışık filtresi ve yüzde 99 sRGB kapsayıcılığı gibi özellikler sunulmuş. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlayacak.

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Dell Inspiron 24 AMD tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı