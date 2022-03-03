Dell yeni Ryzen işlemcili tümleşik bilgisayarını duyurdu

MWC 2022 fuarında farklı segmente yönelik tanıtılan Dell ürünlerinden birisi de AMD Ryzen APU tabanlı tümleşik bilgisayar oldu. Dell Inspiron 24 AMD tümleşik bilgisayar biraz daha ofis yoğunluğuna yöneliyor.
Dell Inspiron 24 AMD özellikleri ve fiyatı
- 23.8 inçlik Full HD ekran
- Ryzen 5 5625U/Ryzen 3 5425U
- 8GB DDR4 3200
- 512GB NVMe SSD
- WiFi 6
- 4 x USB, HDMI, SD kart girişi
- Windows 11 Pro
- 860 Avro
Dell Inspiron 24 AMD tümleşik bilgisayar tatmin edici performansı ile ofis işlerine odaklanan ve sıkıldığı zamanlarda düşük ayarlarda oyun da oynamak isteyen tüketicileri hedefliyor. 15W işlemciler ile enerji verimliliğini de sağlayan cihazda dokunmatik ekran opsiyonu, Full HD yükselen kamera opsiyonu, mavi ışık filtresi ve yüzde 99 sRGB kapsayıcılığı gibi özellikler sunulmuş. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..