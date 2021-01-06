Dell üretkenlik odaklı 40 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu

Pandemi dönemi nedeniyle tablet, dizüstü bilgisayar ve monitör gibi ürünlere olan ilginin artması üreticileri de bu alana yönlendiriyor. Dell üretkenliğe yönelik olarak ultra geniş bir monitör modeli duyurdu.

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Dell UltraSharp 40 Curved özellikleri ve fiyatı

Dell UltraSharp 40 Curved monitör modeli firmanın ilk 40 inçlik ultra geniş monitörü olma özelliğine sahip. 5120x2160 piksel çözünürlük sunan monitör modeli oyuncu ürünleri kadar da geniş değil. Örneğin 4K video oynatımı esnasında boş kenarlara kontroller uyarlanarak göz rahatsız edilmiyor.

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Geniş bir renk gamını kapsayan ve mükemmele yakın renk performansı sunan monitör için HDR konusunda bir bilgi verilmemiş. Thunderbolt 3 üzerinden 90W hızlı şarj, 10Gbps USB veri aktarımı ve RJ45 gibi avantajlar sunulabiliyor. Dell UltraSharp 40 Curved modeli 2100$ fiyat etiketi ile ay sonunda piyasada olacak.

Bunların haricinde Dell 4K Interactive Touch adında iki yeni monitör daha duyuruldu. Ekran içi dokunmatik özelliği ile ortak çalışma araçlarına hitap eden ürünler 55 ve 65 inçlik boyutlarda olacak. Şimdilik fiyat bilgisi mevcut değil.

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