Dell üretkenlik odaklı 40 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu

Pandemi dönemi nedeniyle tablet, dizüstü bilgisayar ve monitör gibi ürünlere olan ilginin artması üreticileri de bu alana yönlendiriyor. Dell üretkenliğe yönelik olarak ultra geniş bir monitör modeli duyurdu.İlginizi Çekebilir Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu
Dell UltraSharp 40 Curved özellikleri ve fiyatı
Dell UltraSharp 40 Curved monitör modeli firmanın ilk 40 inçlik ultra geniş monitörü olma özelliğine sahip. 5120x2160 piksel çözünürlük sunan monitör modeli oyuncu ürünleri kadar da geniş değil. Örneğin 4K video oynatımı esnasında boş kenarlara kontroller uyarlanarak göz rahatsız edilmiyor.
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Geniş bir renk gamını kapsayan ve mükemmele yakın renk performansı sunan monitör için HDR konusunda bir bilgi verilmemiş. Thunderbolt 3 üzerinden 90W hızlı şarj, 10Gbps USB veri aktarımı ve RJ45 gibi avantajlar sunulabiliyor. Dell UltraSharp 40 Curved modeli 2100$ fiyat etiketi ile ay sonunda piyasada olacak.
Bunların haricinde Dell 4K Interactive Touch adında iki yeni monitör daha duyuruldu. Ekran içi dokunmatik özelliği ile ortak çalışma araçlarına hitap eden ürünler 55 ve 65 inçlik boyutlarda olacak. Şimdilik fiyat bilgisi mevcut değil.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
fareyi elinize aldığınızda kafayı yukarıya doğru sürükleyin sağ üst köşeden X basıp menüden çıkın
40" nedir çok küçük olmuş 140" yok mu
uydu alıcısı koyacaksa 40" yapsın kimse bir şey demez
en iyi monitör odaklanması 25"